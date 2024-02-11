Человек упал на пути на московской БКЛ
Накануне около полуночи на Большой кольцевой линии московского метро пассажир оказался на рельсах. Интервалы движения поездов против часовой стрелки пришлось увеличить на некоторое время, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении.
Через 15 минут составы перестали пускать от «Новаторской» до «Каховской». Пассажирам порекомендовали воспользоваться поездами в направлении по часовой стрелке.
Спустя еще полчаса движение на Большой кольцевой линии удалось полностью возобновить.
О состоянии упавшего на рельсы человека не уточняется. Все причины и обстоятельства несчастного случая установят правоохранители.
На днях на станции «Арбатская» в Москве мужчина упал под поезд. Его зажало под вторым вагоном состава.