Человек упал на пути на фиолетовой ветке метро в Москве

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Подробной информации о состоянии упавшего на пути человека не поступало.

К настоящему моменту расписание начали вводить в график.

Сегодня в столице два человека погибли на железнодорожных путях на станциях Крекшино и Чухлинка. Движение поездов не остановили, они ходят в штатном режиме.

Накануне 18-летний подросток боксировал на платформе Курьяново и упал под поезд. В результате произошедшего молодого человека экстренно госпитализировали.

В начале месяца машинист метро вытащил из-под состава 15-летнюю девочку, когда она упала на рельсы на станции «Театральная». Ее забрали в больницу с серьезными травмами головы и гематомами.