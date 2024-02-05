Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро
В Москве временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за упавшего на пути пассажира. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
К настоящему моменту движение ввели в график.
Информации о состоянии пассажира, упавшего на пути, не поступало.
Пассажиры также отметили, что поезда стали ходить реже на центральном участке Калужско-Рижской ветки. Интервалы между поездами составляли до 10 минут.
Ранее человек упал на пути на станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Движение поездов на некоторое время перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской».