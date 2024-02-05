Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро

Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

«Родители сцепились возле садика № 20 в Сарапуле», - передали авторы публикации.

Конфликт начал назревать давно: один из оппонентов занял единственное парковочное место у дошкольного учреждения. Тогда мужчины разошлись мирно, но через месяц снова встретились на узкой тропинке перед детсадом. Один из оппонентов толкнул другого, а затем избил. Все это произошло перед сыном пострадавшего.

«Отец зафиксировал побои и обратился в полицию с заявлением», - отметил Shot.

Ранее две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети. Драка произошла из-за того, что одна из женщин нагрубила мужу второй в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами. Встретившись у дверей дошкольного учреждения, куда обе пришли за детьми, екатеринбурженки пустили в ход кулаки.