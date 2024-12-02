02 декабря 2024, 07:30

Человек пострадал при взрыве страйкбольной гранаты на юго-западе Москвы

РИА «Новости»
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Один человек пострадал в Северном Бутове в результате взрыва страйкбольной гранаты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о происшествии уточняется.

На место прибыли врачи, они осматривают пострадавшего. Разрушений нет.

Ранее автовокзал в Москве эвакуировали из-за страйкбольной гранаты.

Взрывы Москва
02 декабря 2024, 07:48
Летевший из Томска на Пхукет борт сел в Новосибирске из-за неисправности
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании Azur Air сообщением Томск-Пхукет аварийно совершил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло около 9 утра в понедельник, экипаж принял решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности.

Всего на борту находились более 300 пассажиров, посадка прошла успешно. Самолет до выяснения обстоятельств и причин авиационного события отстранили от эксплуатации. Пассажиров отправят на Пхукет резервным бортом.

Ранее направлявшийся в Сочи лайнер Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод после срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились четыре члена экипажа и 105 пассажиров, никто из них не пострадал.

Самолеты
02 декабря 2024, 07:15
Авария произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве
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Утром 2 декабря на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.

Авария случилась в районе дом № 84. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.

ДТП Москва
02 декабря 2024, 01:37
Хоронили в закрытом гробу. Обвиняемого в зверском убийстве в Твери выпустили под домашний арест
Freepik
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Подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Твери Евгении Суриной освободили из-под стражи. Мужчина уже написал чистосердечное признание, однако суд заменил ему меру пресечения на домашний арест, сообщила тверская редакция mk.ru.

В газете рассказали, что Евгения познакомилась с этим мужчиной в начале года. Родственники отнеслись к ее избраннику настороженно. Мужчина проявлял агрессию и долго не работал, он также стремился постоянно контролировать женщину.

Сурину видели на работе с синяками. Она утверждала, что произошло недоразумение. Вскоре Евгения пропала - живой ее уже не видели.

Тело Суриной обнаружили в учебном классе автошколы на улице Советской. Следователи выявили на ее теле многочисленные травмы, включая следы удушения. На месте преступления нашли улики, указывающие на причастность ее сожителя. После допроса он дал признательные показания - авторы статьи утверждают, что мужчина подписал и чистосердечное признание.

Следствие установило, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По сведениям mk.ru, он рассказывал о содеянном и друзьям. В день убийства его видели в автошколе.

После ареста подозреваемого отправили в СИЗО. Затем суд сменил ему меру пресечения на домашний арест - сторона защиты предоставила медицинское заключение, согласно которому тот не может содержаться под стражей.

Ранее убийцу 16-летней девушки в Каменске-Уральском отправили за решетку. В колонии о проведет больше 20 лет.

Убийства Суд Преступления Мужчины Аресты
02 декабря 2024, 01:32
Очередной лифт вместе с человеком рухнул в Благовещенске
Freepik
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Прокуратура Благовещенска проведет проверку сообщений о падении лифта с человеком в многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка началась из-за сообщений СМИ о падении лифта по адресу улица Загородная, 47/2 в новом многоэтажном доме от застройщика ООО «СЗ „Монтажжилстрой“». В кабине лифта во время падения был человек. К счастью, он не получил серьезных травм.

«По поручению прокурора Амурской области Романа Пантелеева организована проверка по публикации СМИ о падении лифта в городе Благовещенске. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сказано в сообщении.

Ведомство также проведет проверку исполнения жилищного законодательства и оценит действия ответственных должностных лиц.

Ранее в Челябинске у лифта в доме на улице Курчатова оборвался трос. Внутри были люди.

Прокуратура РФ Россия

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