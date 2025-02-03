Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Туапсе

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«Организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», - отметили в ведомстве.

После взрыва начался пожар, людей пришлось эвакуировать из здания. Спасатели вывели из помещений 18 человек, включая двоих детей, сообщила «Российская газета». На месте ЧП работали 35 сотрудников спасательных служб.

В данный момент пожар локализован, уточнили в прокуратуре, принимаются все меры для его устранения.

По данным Shot , газ рванул в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горького. Часть стены повредило. Мужчина, находившийся в квартире, получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Врачи и специалисты экстренных служб сейчас борются за жизнь пациента.

Ранее один человек погиб после взрыва газа в жилом доме в Богородске. В доме загорелась кровля, что привело к обрушению межквартирных перегородок. Пожарные спасли семь человек.