Человек пострадал при пожаре в цеху завода «Компрессор» в Москве

Известно, что четыре человека эвакуировались из горящего здания самостоятельно. На месте работают спасатели. Поначалу появилась информация о том, что они уже справились с открытым горением, затем - о локализации пожара на площади 150 квадратных метров. В любом случае, по словам источника, тушение близко к финалу.

Накануне, 3 мая, на западе столицы ранним утром спасли шестерых человек, в том числе троих детей, из загоревшейся квартиры пятиэтажки. Люди были заблокированы в квартире на Тучковской улице. Спасатели вытащили их по трехколенной лестнице и потушили огонь, полыхавший на кухне и в коридоре.