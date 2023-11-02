Человек попал под поезд в Мытищах

Жительница Ленинского выбросила из окна щенка после ссоры с сожителем

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Жительница поселка Измайлово выбросила из окна третьего этажа щенка бельгийской овчарки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

По предварительным данным, женщина вместе с сожителем распивала спиртные напитки в квартире. Пара поссорилась, подозреваемая взяла пса мужчины и вышвырнула его в окно.

О состоянии питомца пока ничего неизвестно, его отвезли в ветклинику, а 40-летнюю правонарушительницу доставили в территориальный отдел полиции.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту жестокого обращения с животным», - передали в пресс-службе.

Ранее жестокое убийство кота Степана произошло в Химках. Неизвестный расчленил питомца и бросил останки хозяйке под окно. По словам местных жителей, это не единственный случай насилия над животными - живодер изрезал скальпелем пять котов.