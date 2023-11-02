Человек попал под поезд в Мытищах
На станции Перловская Московской железной дороги в Мытищах поезд сбил человека. Соответствующую информацию «360» подтвердили представители МЖД.
Пострадавший нарушил правила пребывания на железнодорожной инфраструктуре. Попавшему под поезд вызвали скорую. На период оказания помощи задержали два пригородных состава № 6658 и № 7134.
«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», - отметили в пресс-службе компании.
Пассажиров призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности вблизи железных дорог.
Вечером 27 октября поезд насмерть сбил мужчину на станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и пошел между платформами, в результате чего на него наехал проходящий состав.