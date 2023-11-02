02 ноября 2023, 19:51

Человек попал под поезд в Мытищах

unsplash.com
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На станции Перловская Московской железной дороги в Мытищах поезд сбил человека. Соответствующую информацию «360» подтвердили представители МЖД.

Пострадавший нарушил правила пребывания на железнодорожной инфраструктуре. Попавшему под поезд вызвали скорую. На период оказания помощи задержали два пригородных состава № 6658 и № 7134.

«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», - отметили в пресс-службе компании.

Пассажиров призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности вблизи железных дорог.

Вечером 27 октября поезд насмерть сбил мужчину на станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и пошел между платформами, в результате чего на него наехал проходящий состав.

Мытищи Поезда
02 ноября 2023, 19:27
Жительница Ленинского выбросила из окна щенка после ссоры с сожителем
Pxhere
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Жительница поселка Измайлово выбросила из окна третьего этажа щенка бельгийской овчарки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

По предварительным данным, женщина вместе с сожителем распивала спиртные напитки в квартире. Пара поссорилась, подозреваемая взяла пса мужчины и вышвырнула его в окно.

О состоянии питомца пока ничего неизвестно, его отвезли в ветклинику, а 40-летнюю правонарушительницу доставили в территориальный отдел полиции.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту жестокого обращения с животным», - передали в пресс-службе.

Ранее жестокое убийство кота Степана произошло в Химках. Неизвестный расчленил питомца и бросил останки хозяйке под окно. По словам местных жителей, это не единственный случай насилия над животными - живодер изрезал скальпелем пять котов.

Собаки Животные Полиция Ленинский округ
02 ноября 2023, 18:52
Подозреваемого в поджоге прицепа-автодома задержали в Москве
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Подозреваемого в поджоге прицепа-автодома на Открытом шоссе в Москве задержали полицейские. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, днем 40-летний мужчина подпалил изоленту, прикрепленную к прицепу, при помощи зажигалки. Когда машина воспламенилась, он скрылся с места происшествия. Мотивы его поступка неизвестны.

В результате пожара прицеп-автодом полностью сгорел. Также оплавился кузов припаркованной рядом машины. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о порче чужого имущества. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее москвич поджег иномарку на Чертановской улице. Мужчину задержали очевидцы.

Поджоги Москва 2023
02 ноября 2023, 17:49
Система ПВО сбила две воздушные цели под Ростовом
Pxhere
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Система противовоздушной обороны 2 ноября поразила две воздушные цели в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«В результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет», - написал он.

Сначала система ПВО под Ростовом сработала в 14:17, а затем еще раз в 14:40. Голубев сказал, что военные выполняют свою работу.

Ранее российские войска предотвратили атаку беспилотниками: над Крымом сбили шесть дронов. Накануне украинские беспилотники ликвидировали над Курской и Брянской областями. Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать российские территории, причем целятся боевики по гражданским объектам.

Военные Россия
02 ноября 2023, 17:01
Акции кондитерской фабрики, поддерживавшей ВСУ, перешли в федеральную собственность
пресс-служба судов Курской области
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Ленинский райсуд Курска обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики «Конти-Рус», которая финансово поддерживала ВСУ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Суд обратил в доход России акции АО „Конти-рус“ и 100% доли в уставном капитале ООО „Кэндимакс“, ООО „Мерлетто капитал“, ООО „КЦ „Мерлетто“, - информировало ведомство.

Обратить акции АО «Конти-рус» в собственность Российской Федерации просила Генпрокуратура. В целом иск касался деятельности 10 физических лиц, восемь из которых имеют иностранные паспорта, и шести организаций. Помимо акций кондитерской фабрики, предлагалось обратить в федеральную собственность доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «КЦ „Мерлетто“.

В материалах указывается, что прокуратура установила «объединение лиц», финансово поддерживающих украинские вооруженные силы. Генпрокуратура посчитала, что деятельность этого объединения следует признать экстремистской и запретить, поскольку в ее основе лежат антироссийские «идеологические и имущественные интересы» и она направлена на дискредитацию ВС России, против жизни и здоровья россиян и безопасности государства.

Суд запретил работу указанного объединения в РФ.

Генпрокуратура РФ Суд

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