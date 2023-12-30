30 декабря 2023, 09:43

Человек погиб во время пожара в гараже на востоке Москвы

РИА «Новости»
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В Восточном округе Москвы в субботу утром загорелся гаражный бокс. В результате пожара погиб один человек, сообщил источник «360».

По его данным, в гараже 40×80 «квадратов» на Западной улице вспыхнули вещи и мебель. Пламя охватило площадь помещения в 20 квадратных метров.

О причинах возникновения пожара не уточняется. Все обстоятельства произошедшего установят эксперты.

На днях пожар в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы унес жизнь курьера. Мужчина, надышавшись угарным газом, умер в салоне автомобиля скорой помощи. Вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали. Напарник выжил, его увезли в больницу.

Пожары Москва 2023
30 декабря 2023, 10:14
Водитель BMW насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В Северо-Восточном административном округе Москвы утром 30 декабря иномарка сбила женщину. От полученных травм она скончалась, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что на дублере Ярославского шоссе рядом с домом № 3 водитель, находясь за рулем автомобиля BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. В этот момент она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место автоинспекторы начали устанавливать все причины и обстоятельства аварии.

Накануне около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерка получила тяжелые травмы. Виновник скрылся с места ДТП, не дожидаясь правоохранителей.

ДТП Москва 2023
30 декабря 2023, 09:57
Водитель внедорожника протаранил более 10 машин на востоке Москвы
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В Москве во дворе жилого дома, расположенного на Перовской улице в Новогирееве, мужчина за рулем Mitsubishi Pajero Sport протаранил больше 10 машин. Лихача объявили в розыск, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, водитель белой иномарки попытался выехать с придомовой территории и врезался в десяток припаркованных машин. Предположительно, он мог находиться в неадекватном состоянии.

После аварии мужчина уехал с места. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию. Очевидцы обвинили в аварии своего соседа. Правоохранители сейчас разыскивают водителя джипа.

В Южном административном округе Москвы произошла еще одна массовая авария. Среди участников ДТП - такси, автомобили каршеринга и большегруз.

Накануне в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 9 загорелся грузовик. В пресс-службе МЧС уточнили, что возгорание удалось остановить, при пожаре никто не пострадал.

ДТП Москва 2023
30 декабря 2023, 05:48
Шофер в Татарстане спас девушку, бежавшую от мужчин, но стал соучастником кражи
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Девушка в Набережных Челнах быстро села в машину к незнакомым людям и заявила, что якобы убегает от преследователей. Теперь водителя могут привлечь к ответственности за соучастие в преступлении, потому что на самом деле подозреваемая ограбила магазин, передал Telegram-канал «Набережные Челны онлайн».

«Вчера ехал с семьей, когда навстречу выбежала девушка с криками о помощи. Я остановился, и она села в машину, крича, чтобы мы скорее поехали, а в это время за ней бежали двое мужчин. Она сказала, что они к ней приставали», - рассказал шофер.

По словам мужчины, незнакомка сказала, что ей 13 лет. Она вышла из автомобиля через две остановки от моста. Водитель толком так и не понял, что случилось. Оказалось, преследователями были сотрудники магазина одежды, где девушка украла товары. Теперь водитель может оказаться соучастником произошедшего.

Ранее женщина в Москве подменила новую обувь за 8025 рублей на старую ношеную пару в одном из пунктов выдачи Wildberries. Как заявил владелец ПВЗ Андрей в беседе с «360», она неоднократно проводила подобные махинации, однако поймать с поличным удалось только в этот раз.

Татарстан Магазины Кражи Машины Водители
30 декабря 2023, 05:32
Родители во Всеволожске случайно отравили ребенка каплями от насморка
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Годовалый ребенок попал в больницу в Ленинградской области с отравлением каплями от насморка. Об этом сообщила газета «Фонтанка».

Родители мальчика из Всеволожска пытались вылечить ребенка от насморка и закапали ему в нос популярные капли.

«Сперва он был возбужден, затем начал потеть и бледнеть, а после стал сонливым и не реагировал на тормошение», - сообщило издание.

Оказалось, капли не подходили ребенку, которому в августе исполнился год, по возрасту. В противопоказаниях написано, что нельзя применять детям до двух лет. Ребенок в стационаре в состоянии средней степени тяжести.

Ранее женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в Калаче-на-Дону. Предварительная причина пожара - аварийная электропроводка.

Дети Ленинградская область Больницы

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