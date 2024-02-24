Человек погиб во время пожара на улице Академика Альюшина

Пламя вспыхнуло на кухне и перебросилось на мебель. Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в квартиру. В помещении спасатели обнаружили одного пострадавшего в тяжелом состоянии - его удалось спасти.

В доме было сильное задымление, сама квартира оказалась сильно захламленной, но пламя оперативно потушили. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли погибшего.

Ранее два человека погибли при ночном пожаре в Тюмени. По факту происшествия начали проверку. Власти региона пообещали помочь семьям жертв, а также организовать похороны.