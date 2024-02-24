Человек погиб в ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве
Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в Москве на Смоленском бульваре, сообщил источник «360». По его данным, погиб один человек, еще один пострадал. Судя по кадрам с места происшествия, в аварию попал автомобиль каршеринга.
ДТП случилось возле дома № ½. Пострадавших зажало в машине. Кроме того, произошел разлив топлива. К моменту прибытия скорой помощи оба человека были живы, однако одному из них реанимационные мероприятия не помогли. Выжившего госпитализировали.
Официальных данных об аварии пока нет. На видео попало выбитое переднее колесо автомобиля. Дорожный разделитель в результате наезда сплющило. На месте ДТП находятся сотрудники ДПС.
Накануне, 23 февраля, в Москве экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал. Ребят везли с соревнований. Чудом обошлось без пострадавших.