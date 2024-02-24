Человек погиб в ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве

ДТП случилось возле дома № ½. Пострадавших зажало в машине. Кроме того, произошел разлив топлива. К моменту прибытия скорой помощи оба человека были живы, однако одному из них реанимационные мероприятия не помогли. Выжившего госпитализировали.

Официальных данных об аварии пока нет. На видео попало выбитое переднее колесо автомобиля. Дорожный разделитель в результате наезда сплющило. На месте ДТП находятся сотрудники ДПС.

Накануне, 23 февраля, в Москве экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал. Ребят везли с соревнований. Чудом обошлось без пострадавших.