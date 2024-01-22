22 января 2024, 12:00

Человек погиб при возгорании матраса на севере Москвы

РИА «Новости»
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Пожар произошел в квартире на улице Правды в Москве. В результате возгорания матраса погиб один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание началось в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Спасателям пришлось вскрывать дверь в нее из-за плотно идущего дыма. На месте происшествия обнаружили мужчину, его попытались реанимировать, но он скончался.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Его ликвидировали. Специалисты начали тактическую вентиляцию.

Источник также добавил, что с момента вызова скорой прошло более 40 минут.

Ранее пожарные спасли пять человек при возгорании в пятиэтажке в районе Измайлово на востоке Москвы.

Пожары Москва
22 января 2024, 12:19
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на рынке в Самаре
Пресс-служба МЧС
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Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на Кировском рынке в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар разгорелся на площади в тысячу квадратных метров. МЧС опубликовало видео, на котором показало работу пожарных расчетов. На кадрах видно, как торговые ряды до сих пор охватывает серый дым. Киоски сильно пострадали от масштабного пожара, некоторые из них обрушились из-за повреждений.

Ведомство сообщило, что в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали 80 сотрудников МЧС, 23 единицы техники, а также пожарный поезд со станции «Кинель». Очевидцы опубликовали видео, как над территорией рынка поднимался столб черного дыма.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Измайлове. Спасатели эвакуировали из горящей квартиры пять человек, в том числе ребенка. Огонь охватил порядка 20 квадратных метров, горели мебель и личные вещи. Возгорание полностью ликвидировали ночью 22 января.

Спасатели Пожары Видео
22 января 2024, 11:13
Массовая драка подростков в ТРЦ Благовещенска попала на видео
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Подростки устроили массовую драку в торгово-развлекательном центре «Острова» в Благовещенске. В потасовке участвовали около 10 ребят, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Причиной драки стал внешний вид одного из подростков, сообщил очевидец. Один из ребят удар парня по лицу, за пострадавшего начал заступаться друг, которого в результате избили. Свидетель происшествия также сообщил, что у одного из подростков был травматический пистолет.

«Друг парня пришел с „травматом“ и выстрелил в небо и после этого прострелил парню бок, его избили, после этого его забрала полиция», - рассказал он.

Проверку по факту конфликта проводят правоохранительные органы, сообщили в ГТРК «Амур». Личности большинства участников драки установили.

Ранее подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода. Во время драк старшие по возрасту ребята обучали более юных различным приемам борьбы.

Драки Дети Видео Полиция
22 января 2024, 11:12
«Вопиющий случай». Учитель оскорбил подростка в школе в Иркутской области
РИА «Новости»
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В одной из школ Братска учитель оскорбил ученика. Председатель Комитета по образованию администрации города Оксана Ефимова рассказала «360», что в ситуации разберутся и примут меры.

В школе № 24 Братска между учительницей и учеником произошел конфликт. Во время разговора преподаватель оскорбила подростка. Она довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру.

«<…> Я его задушу. Я эту <…> убью», - сказала учительница.

После чего она вышла из кабинета. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Ефимова подтвердила, что учитель повела себя неподобающе.

«Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления. Случай вопиющий», - указала она.

Видео, которое сняли ученики, разлетелось в Сети. В школе уже начали служебное расследование. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и принять решения.

Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль.

«Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога», - подчеркнула Ефимова.

Она обещала, что комитет «честно разберется и при необходимости примет меры».

Недавно появилась информация о травле двух учеников в Павловской гимназии в Истре. Буллингу подверглись брат и сестра, после чего у детей начались проблемы со здоровьем.

Подмосковные следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Школы Иркутская область Учителя Школьники Образование
22 января 2024, 11:10
Губернатор Кирова поблагодарил волонтеров, которые искали выброшенного из поезда кота
piqsels
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Губернатор Кировской области Александр Соколов обратился к волонтерам, участвовавшим в поиске высаженного из поезда кота Твикса, и поблагодарил их за отзывчивость. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соколов отметил, что кировчане-волонтеры проявили сострадание и пришли на помощь в трудную минуту.

«Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность», - рассказал губернатор.

Он добавил, что жители Кирова всегда готовы оказать поддержку другим в трудной ситуации.

Ранее проводница поезда «Екатеринбург - Санкт-Петербург» высадила кота Твикса из поезда, несмотря на наличие специального билета. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить сотрудницу РЖД за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животным.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что выброшенный из поезда питомец умер из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.

Волонтеры Коты Поезда

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