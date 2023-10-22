Человек погиб при пожаре в квартире девятиэтажки на юге Москвы

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Возгорание зафиксировали в доме № 10, корпус 1 на улице Ясеневой. На место случившегося прибыли спасатели. Огонь охватил площадь три квадратных метра. Источник добавил, что двухкомнатная квартира, где произошел пожар, захламлена.

В этот же день огонь вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения, горели книги.

Вечером 22 октября стало известно, что в Москве едва не сгорел склад службы доставки «Самокат». Причиной тому стало короткое замыкание батареи курьерского электровелосипеда во время зарядки.