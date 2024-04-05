Человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

По его данным, утром 5 апреля в квартире на втором этаже дома загорелись личные вещи хозяев. Пламя охватило 10 квадратных метров коридора и кухни. Из окон валил густой черный дым. До приезда пожарных 16-летняя девочка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна. Ее с травмами увезли в больницу.

Прибывшим пожарным из-за деревьев не удалось установить выдвижную лестницу. Спасателям пришлось вскрыть дверь полыхающего жилища, в котором находились две женщины. Квартира была сильно захламленная, из нее спасли одного человека. Женщине и ребенку помогли выбраться из соседнего жилища.

Собеседник «360» уточнил, что пожарные потушили открытое пламя. В результате возгорания пострадал один человек, его передали медикам. Все причины и обстоятельства произошедшего установят эксперты.

Ранее пожар произошел в трехэтажном административном здании на Смирновской улице в Москве. Источник сообщил о раздавшемся хлопке, после которого огонь охватил крышу здания.