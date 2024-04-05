05 апреля 2024, 09:12

Человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

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В московском районе Выхино произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. В результате пострадала школьница, еще один человек погиб, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, утром 5 апреля в квартире на втором этаже дома загорелись личные вещи хозяев. Пламя охватило 10 квадратных метров коридора и кухни. Из окон валил густой черный дым. До приезда пожарных 16-летняя девочка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна. Ее с травмами увезли в больницу.

Прибывшим пожарным из-за деревьев не удалось установить выдвижную лестницу. Спасателям пришлось вскрыть дверь полыхающего жилища, в котором находились две женщины. Квартира была сильно захламленная, из нее спасли одного человека. Женщине и ребенку помогли выбраться из соседнего жилища.

Собеседник «360» уточнил, что пожарные потушили открытое пламя. В результате возгорания пострадал один человек, его передали медикам. Все причины и обстоятельства произошедшего установят эксперты.

Ранее пожар произошел в трехэтажном административном здании на Смирновской улице в Москве. Источник сообщил о раздавшемся хлопке, после которого огонь охватил крышу здания.

Пожары Москва
05 апреля 2024, 09:45
Ограничения после атаки беспилотника в аэропорту Саратова сняли
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Временные ограничения на прием и отправку самолетов в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после атаки беспилотника на регион сняли. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт „Гагарин“ работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов», - рассказал собеседник издания.

Пока на один час и 40 минут задерживается самолет авиакомпании «Победа» из Москвы. Его обратный вылет также отложили. Актуальную информацию о прибытии и отправлении рейсов можно посмотреть на онлайн-табло.

Ранним утром 5 апреля в Саратовской области ликвидировали беспилотник. Об этом губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрешений.

Ранее российские военные остановили массированную атаку дронов на Ростовскую область. Системы ПВО уничтожили более 40 целей. Повреждения получила электроподстанция, предварительно, никто их жителей не пострадал.

Саратов Беспилотники Военные Самолеты ПВО
05 апреля 2024, 09:28
Водитель легковушки погиб в ДТП с поездом в Бурятии
РИА «Новости»
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В Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде. В результате погиб один человек, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ранним утром 5 апреля на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист сразу же попытался затормозить состав, но аварии избежать не получилось. От полученных травм находившийся за рулем автомобиля мужчина умер на месте.

На место аварии направили полицейских. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Байкальская транспортная прокуратура также проверит, как соблюдается закон о безопасности движения и работы железнодорожного транспорта.

Движение на участке, где произошло ДТП, восстановили.

Ранее под Ярославлем автобус столкнулся с поездом. В результате аварии погибли семь человек. Следователи возбудили уголовное дело.

ДТП Поезда Бурятия
05 апреля 2024, 08:44
Убийство семьи из пяти человек во Владивостоке раскрыли спустя 30 лет
РИА «Новости»
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Во Владивостоке правоохранители раскрыли убийство супругов и трех детей. Многодетная семья без вести пропала еще в 1994 году после продажи своей квартиры, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 19 марта этого года полиция задержала двух подозреваемых 55 и 56 лет. Одного из них поймали в Волгограде, второго - в Красноярском крае.

По версии следствия, летом 1994 года злоумышленники узнали, что на улице Никифорова во Владивостоке семья с тремя детьми планирует продать квартиру. Подозреваемые придумали план, как завладеть чужой собственностью. Они под видом покупателей втерлись в доверие к семье и переоформили квартиру на подставного человека.

В один из дней подозреваемые пришли в квартиру и застрелили 28-летнего главу семейства. Затем убили 26-летнюю жену и троих детей. Трупы преступники вывезли и спрятали.

Позже злоумышленники обменяли квартиру на иномарку, которую планировали продать в Новосибирске, но во время перегона машина попала в аварию. После этого поврежденный автомобиль продали за 300 американских долларов.

У потерпевших во Владивостоке не было родственников, поэтому семью около года никто не искал.

Задержанных арестовали. На допросе они свою вину признали. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее в Балашихе арестовали местную жительницу по подозрению в убийстве до 1 июня. Она призналась, что расчленила отца.

Убийства Владивосток
05 апреля 2024, 08:22
Следователи допросили напавшего на губернатора Мурманской области
РИА «Новости»
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Мужчина, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказал следователям о причинах своего поступка. Он заявил, что испытывал к градоначальнику личную неприязнь. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Нападавшего задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее мужчину уже судили за причинение легкого вреда здоровью.

«В ходе допроса он (подозреваемый - прим. ред.) пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - указали в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования будут проводиться судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и изучают круг общения, а также содержимое электронных носителей фигуранта уголовного дела.

Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев отметил, что пострадавшего губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. По его словам, нападавший не задел аорту, благодаря чему Чибис выжил.

Уголовное дело Больницы Преступления

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