Человек оказался под поездом на стации метро Каховская в Москве

Жительница Оренбургской области Анна Рахметова рассказала, что администрация ее села предупреждала людей о паводке. Своей историей очевидица поделилась в стриме «360» с Анастасией Букреевой.

«Последние две недели администрация нашего поселка бесконечно предупреждает о том, что должен быть собран тревожный чемоданчик, и о том, что при стремительном пребывании воды [нужно] воспользоваться надувными матрасами, всевозможными плавсредствами», - поделилась женщина.

Она добавила, многие из ее знакомых подготовились к возможным подтоплениям из-за паводка.

«То есть воды еще нет, вещи подняли повыше, сами уехали туда, где исключено, что зайдет вода. Не то что бы исключено - маловероятно, что вода зайдет. Потому что сейчас прогнозы у нас не самые утешительные», - рассказала Рахметова.

При этом с таким мощным паводком женщина еще не сталкивалась.

«По крайней мере, за 40 лет такой паводок точно впервые», - заключила очевидица.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. Он также указал на необходимость обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения.