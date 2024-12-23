«Человек неадекватный». Разгромившая кафе в Балашихе напала на работника детского центра

Владелица кофейни Наталья рассказала 360.ru, что заведение разгромила неизвестная, которая раньше там не появлялась.

«Сегодня предпраздничное настроение в нашей кофейне, к сожалению, было немножко нарушено. Наше заведение посетила неизвестная женщина, которая напала на сотрудницу нашей кофейни, а также стала крушить и рушить наши витрины с товарами. Мы ее не знаем, она никогда не являлась посетителем нашего заведения, к сожалению, тут же умчалась, оставив после себя прискорбный бардак», - заявила хозяйка кафе.

По ее словам, на место сразу же вызвали охрану и полицейских.

«Ведется расследование. Соседи и жители района помогают нам в поиске неизвестной данной личности», - сказала Наталья.

От рук неизвестной пострадала сотрудница детского языкового образовательного центра Татьяна. По ее словам, женщина хорошо выглядела.

«Я эту женщину не знаю, первый раз ее видела, но я подумал, что она пришла, как всегда, узнать о наших услугах. Но женщина сразу начала разговор с того, что „вот я до вас добралась, чем вы здесь занимаетесь, почему вы наших русских детей обучаете русскому языку?“» - рассказала девушка.

Затем женщина стала все крушить.

«Позвонить в полицию я не успела, она начала все здесь швырять, кидать. <…> Стойку на меня опрокинула, все тут разбросала, и потом вытащила меня за волосы и начала рукой бить по голове, по шее, держа меня за волосы. Я уже думаю, что мне делать? Схватила ведро, но ведром, конечно, я ее не смогла ударить, потому что она меня выкручивала за волосы», - пожаловалась Татьяна.

Нападавшую поймали и передали полиции.

«Видно, что человек неадекватный», - заключила Татьяна.

О нападении на кафе в Балашихе стало известно 23 декабря. Момент погрома сняли на видео.