23 декабря 2024, 17:16

«Человек неадекватный». Разгромившая кафе в Балашихе напала на работника детского центра

Телеканал «360»
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Женщина, которая устроила погром в кафе Балашихе, напала на сотрудницу детского языкового центра. 360.ru узнал детали случившегося.

Владелица кофейни Наталья рассказала 360.ru, что заведение разгромила неизвестная, которая раньше там не появлялась.

«Сегодня предпраздничное настроение в нашей кофейне, к сожалению, было немножко нарушено. Наше заведение посетила неизвестная женщина, которая напала на сотрудницу нашей кофейни, а также стала крушить и рушить наши витрины с товарами. Мы ее не знаем, она никогда не являлась посетителем нашего заведения, к сожалению, тут же умчалась, оставив после себя прискорбный бардак», - заявила хозяйка кафе.

По ее словам, на место сразу же вызвали охрану и полицейских.

«Ведется расследование. Соседи и жители района помогают нам в поиске неизвестной данной личности», - сказала Наталья.

От рук неизвестной пострадала сотрудница детского языкового образовательного центра Татьяна. По ее словам, женщина хорошо выглядела.

«Я эту женщину не знаю, первый раз ее видела, но я подумал, что она пришла, как всегда, узнать о наших услугах. Но женщина сразу начала разговор с того, что „вот я до вас добралась, чем вы здесь занимаетесь, почему вы наших русских детей обучаете русскому языку?“» - рассказала девушка.

Затем женщина стала все крушить.

«Позвонить в полицию я не успела, она начала все здесь швырять, кидать. <…> Стойку на меня опрокинула, все тут разбросала, и потом вытащила меня за волосы и начала рукой бить по голове, по шее, держа меня за волосы. Я уже думаю, что мне делать? Схватила ведро, но ведром, конечно, я ее не смогла ударить, потому что она меня выкручивала за волосы», - пожаловалась Татьяна.

Нападавшую поймали и передали полиции.

«Видно, что человек неадекватный», - заключила Татьяна.

О нападении на кафе в Балашихе стало известно 23 декабря. Момент погрома сняли на видео.

Преступления Балашиха
23 декабря 2024, 16:23
Военный из Бурятии сбежал из части ради встречи с родными и покончил с собой
РИА «Новости»
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Военнослужащий из Бурятии по имени Владимир сбежал из части, чтобы увидеть близких на Новый год. Затем мужчина покончил с собой, сообщил Telegram-канал Baza.

Тело 33-летнего военного обнаружили в доме его тети в селе Тунка. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой извинился перед родственниками за «такой слабый поступок».

«Я очень устал, я больше не смогу держать все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте», - говорилось в послании погибшего.

По информации источника канала, около недели назад мужчина покинул свою танковую бригаду. Военного разыскивали за самовольное оставление части. У него остались двое детей.

На прошлой неделе осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов покончил с собой в следственном изоляторе. Это произошло после оглашения приговора.

Военные Бурятия
23 декабря 2024, 14:41
«Ты че, кофе любишь сильно?» В Балашихе женщина разгромила кофейню
Телеканал «360»
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Женщина устроила погром в одной из кофеен в Балашихе. Сотрудник заведения рассказал 360.ru, что она наведалась еще в несколько мест и устроила скандал там.

«Она же устроила погром по всему району, это не только у нас. Она устроила погром в детском центре, пыталась конфликтовать в других местах с посетителями. Не знаю, местная или не местная», - отметил он.

По словам собеседника 360.ru, женщину он раньше не видел. Перед тем как устроить погром, она заявила: «Ты че, кофе любишь сильно?» Что ее мотивировало - неизвестно. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Ранее пьяный петербуржец устроил в магазине погром и уснул на шелковых платьях. Мужчина испортил дизайнерскую коллекцию одежды. Примерная сумма ущерба - 600 тысяч рублей.

Кофе Скандалы Женщины Балашиха
23 декабря 2024, 11:50
Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных насекомых на Пхукете
Unsplash
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Неизвестные насекомые атакуют в Таиланде российских туристов. У людей появляются странные пятна на руках, а местные врачи не могут определить, что это, сообщил Telegram-канал Shot.

Неделю назад одна из туристок приехала на Пхукет вместе с дочкой и мужем. Через пару дней они заметили на руках странные красные пятна. Сначала женщина подумала, что это следы от планктона, и решила пару дней не ходить на море. У ее супруга никаких пятен не было.

Однако двухдневное пребывание вдали от моря не помогло - странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут точно определить, что это за укусы. Женщина предполагает, что насекомые могли залететь в номер через балкон.

После возвращения домой семья обратится к российским специалистам для диагностики и лечения.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти и кожа. Роспотребнадзор открыл горячую линию.

После вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России. К симптомам заболевания относятся: жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Некоторые туристы, вернувшиеся с курортов Турции, жаловались на тошноту и лихорадку.

Врачи Таиланд Насекомые
23 декабря 2024, 11:25
Появилось фото с места столкновения автобуса и маршрутки в Москве
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В Сети появилось фото с места столкновения маршрутки и автобуса в Ясеневе. Снимок опубликовала пресс-служба прокуратуры Москвы.

На кадрах видно, что маршрутное такси врезалось в автобус.

«По предварительным данным, водитель маршрутного такси частного перевозчика допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», - уточнили в пресс-службе.

Водитель маршрутки и пассажиры получили травмы. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки.

Авария произошла на Профсоюзной улице 23 декабря. Всего пострадали пять человек. Одного из пассажиров госпитализировали в Коммунарку , другого - в ГКБ № 13. Сотрудники ГУ МЧС по столице ликвидировали последствия ДТП.

Фото ДТП Автобусы Москва

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