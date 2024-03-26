Человечность против жестокости. Как россияне спасли сотни людей в Crocus City Hall

Истории героев Ребята-гардеробщики, школьники, которые подрабатывали в «Крокусе», самостоятельно вывели десятки людей. Они не растерялись, не испугались и не спасали себя - они показывали людям выход, открывали двери, помогали спуститься по ступенькам.

Именно благодаря Артему Донскову, Артему Филимонову, Никите Иванову, Виктории Волчихиной и Исламу Халилову спастись удалось очень многим.

Охранник Алексей Осанушков тоже помогал людям выбраться из здания, а официант Камил Несибов на себе переносил пострадавших к скорым. Илья Красников ради спасения людей выбивал двери, возвращался и помогал пробраться через завалы остальным.





Известно только о малой части таких поступков Вряд ли мы когда-нибудь узнаем обо всех. С одной стороны, поблагодарить хочется каждого, и в целом о таких людях надо рассказывать, поощрять и ставить в пример. С другой - может, это и хорошо, что люди не считают свои действия геройством. Ведь, согласитесь, протянуть руку в момент опасности - это и есть нормальное человеческое поведение.

В этом случае, получается, если мы считаем геройство просто нормальным, то человечество на правильном пути. И у добра в этом мире действительно есть шанс победить зло.

Обычные граждане спасли сотни людей Ребята-гардеробщики, школьники, которые подрабатывали в «Крокусе», самостоятельно вывели десятки людей. Они не растерялись, не испугались и не спасали себя - они показывали людям выход, открывали двери, помогали спуститься по ступенькам.

Именно благодаря Артему Донскову, Артему Филимонову, Никите Иванову, Виктории Волчихиной и Исламу Халилову спастись удалось очень многим.

Охранник Алексей Осанушков тоже помогал людям выбраться из здания, а официант Камил Несибов на себе переносил пострадавших к скорым. Илья Красников ради спасения людей выбивал двери, возвращался и помогал пробраться через завалы остальным.

Евгений, который привез сына на занятия по гимнастике и случайно увидел бегущих от «Крокуса» людей, бросился на помощь и повез в больницу раненую женщину. Благодаря его помощи она выжила.

И конечно, история инженера Павла, который с голыми руками бросился на террориста и сумел его обезвредить. Мужчина накинулся на боевика, направил дуло автомата вниз и свободной рукой бил подонка изо всех сил. Ему на помощь тут же подоспел кто-то еще, а в это время из зала смогли убежать три десятка человек.

И конечно, история инженера Павла, который с голыми руками бросился на террориста и сумел его обезвредить. Мужчина накинулся на боевика, направил дуло автомата вниз и свободной рукой бил подонка изо всех сил. Ему на помощь тут же подоспел кто-то еще, а в это время из зала смогли убежать три десятка человек.