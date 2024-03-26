26 марта 2024, 14:53

Человечность против жестокости. Как россияне спасли сотни людей в Crocus City Hall

Телеканал «360»
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Суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»: Алишер Касимов, уроженец Киргизии, незадолго до трагедии сдал квартиру четверым боевикам, открывшим стрельбу в концертном зале в Красногорске 22 марта. О том, как эта кровавая бойня явила миру весь ужас человеческой жестокости, но в то же время показала, какими смелыми, самоотверженными и сострадательными мы можем быть в моменты опасности, — в авторской колонке Екатерины Малашенко для «360».

Истории героев Ребята-гардеробщики, школьники, которые подрабатывали в «Крокусе», самостоятельно вывели десятки людей. Они не растерялись, не испугались и не спасали себя - они показывали людям выход, открывали двери, помогали спуститься по ступенькам.

Именно благодаря Артему Донскову, Артему Филимонову, Никите Иванову, Виктории Волчихиной и Исламу Халилову спастись удалось очень многим.

Охранник Алексей Осанушков тоже помогал людям выбраться из здания, а официант Камил Несибов на себе переносил пострадавших к скорым. Илья Красников ради спасения людей выбивал двери, возвращался и помогал пробраться через завалы остальным.


Известно только о малой части таких поступков Вряд ли мы когда-нибудь узнаем обо всех. С одной стороны, поблагодарить хочется каждого, и в целом о таких людях надо рассказывать, поощрять и ставить в пример. С другой - может, это и хорошо, что люди не считают свои действия геройством. Ведь, согласитесь, протянуть руку в момент опасности - это и есть нормальное человеческое поведение.

В этом случае, получается, если мы считаем геройство просто нормальным, то человечество на правильном пути. И у добра в этом мире действительно есть шанс победить зло.

Обычные граждане спасли сотни людей Ребята-гардеробщики, школьники, которые подрабатывали в «Крокусе», самостоятельно вывели десятки людей. Они не растерялись, не испугались и не спасали себя - они показывали людям выход, открывали двери, помогали спуститься по ступенькам.

Именно благодаря Артему Донскову, Артему Филимонову, Никите Иванову, Виктории Волчихиной и Исламу Халилову спастись удалось очень многим.

Охранник Алексей Осанушков тоже помогал людям выбраться из здания, а официант Камил Несибов на себе переносил пострадавших к скорым. Илья Красников ради спасения людей выбивал двери, возвращался и помогал пробраться через завалы остальным.

Евгений, который привез сына на занятия по гимнастике и случайно увидел бегущих от «Крокуса» людей, бросился на помощь и повез в больницу раненую женщину. Благодаря его помощи она выжила.

И конечно, история инженера Павла, который с голыми руками бросился на террориста и сумел его обезвредить. Мужчина накинулся на боевика, направил дуло автомата вниз и свободной рукой бил подонка изо всех сил. Ему на помощь тут же подоспел кто-то еще, а в это время из зала смогли убежать три десятка человек.

И конечно, история инженера Павла, который с голыми руками бросился на террориста и сумел его обезвредить. Мужчина накинулся на боевика, направил дуло автомата вниз и свободной рукой бил подонка изо всех сил. Ему на помощь тут же подоспел кто-то еще, а в это время из зала смогли убежать три десятка человек.

Суд Школьники Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 19:03
Группа «Плаксы» опровергла сообщения об убийстве солиста
Global Look Press
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Панк-группа «Плаксы» опровергла сообщения, что смерть солиста Павла Якухина носит криминальный характер. Заявление опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что Якухина избили в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха молодые люди в черных капюшонах, из-за чего солист умер спустя два дня в реанимации.

«По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом», - написали музыканты.

Кроме участия в панк-группе, Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе, за что был отмечен служебными наградами.

Прощание с музыкантом пройдет в среду, 27 марта, в 11:30 в храме на территории Пуршевского кладбища.

Панк-группа «Плаксы» опровергла сообщения, что смерть солиста Павла Якухина носит криминальный характер. Заявление опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети « ВКонтакте ».

Убийства Музыка
26 марта 2024, 18:21
Суд освободил продюсера Палагаева, обвиненного в убийстве экс-депутата
РИА «Новости»
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Одинцовский городской суд приговорил кинопродюсера Гранта Палагаева к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева и освободил его из-под стражи, так как обвиняемый фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Одинцовский городской суд приговорил кинопродюсера Гранта Палагаева к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева и освободил его из-под стражи, так как обвиняемый фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

По информации СМИ, в августе 2023 года во время застолья в доме Палагаева в Подмосковье продюсер выстрелил в голову экс-депутату из пистолета «Глок 17», после чего аккуратно ранил себя в плечо, чтобы отвести подозрения. Он заверил правоохранителей, что неизвестный ему гость первым открыл огонь. Сам пострадавший после ранения потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил стрелка мертвым.

Личность погибшего установили только через несколько дней, так как Палагаев заявлял, что не знаком с нападавшим. Журналисты выяснили, что вероятной причиной конфликта могли стать ставки на тотализаторе.

Суд признал продюсера виновным в незаконном хранении оружия и убийстве при превышении мер необходимой обороны. Однако приговор оказался достаточно мягким. Одинцовская городская прокуратура признала его незаконным, и гособвинитель подал апелляционное представление на его отмену из-за неправильного применения уголовного закона.

Уголовное дело Убийства Суд Оружие
26 марта 2024, 17:32
Рейс Мурманск — Москва задержали из-за шутки про бомбу
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Пассажир рейса Мурманск — Москва авиакомпании Smartavia 25 марта сказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. В итоге шутника задержали, но в сумке не оказалось взрывного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на экстренные службы.

Сотрудники мурманского аэропорта совместно с полицейскими оперативно отреагировали на ситуацию. Всех пассажиров эвакуировали с самолета и осмотрели воздушное судно. На борту также не было взрывного устройства. Самолет вылетел в Москву только через 2,5 часа после инцидента.

Ранее летевший из Красноярска в Благовещенск Boeing экстренно сел в Чите. Причиной аварийной посадки назвали технические проблемы.

Пассажир рейса Мурманск - Москва авиакомпании Smartavia 25 марта сказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. В итоге шутника задержали, но в сумке не оказалось взрывного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Россия Авиакомпании
26 марта 2024, 16:27
Солиста группы «Плакса» до смерти избили в Подмосковье
РИА «Новости»
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В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха избили солиста панк-группы «Плакса» Павла Якухина. Мужчина два дня пролежал в коме после нападения и скончался в реанимации, рассказало издание «Московский комсомолец».

В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха избили солиста панк-группы «Плакса» Павла Якухина. Мужчина два дня пролежал в коме после нападения и скончался в реанимации, рассказало издание « Московский комсомолец ».

По информации СМИ, избитого до полусмерти музыканта обнаружили 20 марта. Очевидцы сообщили о молодых людях в черных капюшонах, напавших на мужчину. На его теле обнаружили колотые раны, а также ему отбили внутренние органы.

Якухина госпитализировали, и через двое суток он умер в реанимации.

«Доктор мне сказал, что прогнозы 50 на 50. Я думаю, врачи сделали все, что смогли», - рассказала изданию мать музыканта.

Помимо участия в музыкальном коллективе, Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе и был отмечен служебными наградами.

Группа «Плакса» заявила, что продолжит существование и ближайшие выступления посвятит погибшему солисту.

Музыка Балашиха

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