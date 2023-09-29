Человеческие кости начали находить в Челябинске

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Один скелет обнаружили около гаражно-строительного кооператива № 401 в Тракторозаводском районе города. Предварительно, останки принадлежат мужчине 50 лет. Как отметил источник агентства, больше данных должны установить специалисты.

В Курчатовском районе Челябинска обнаружили только череп. Пока невозможно установить полчеловека и причину его смерти. Череп нашли неподалеку от остановки «поворот на ЧВВАКУШ», указано в материале.

В июне мужчина обнаружил тлевший пакет с человеческими костями , когда гулял с собакой по лесу во Всеволжском районе Ленинградской области рядом с городом Сертолово. По его словам, во время прогулки он наткнулся на кострище и тлеющий в нем полиэтиленовый пакет. Мужчина решил потушить его, чтобы не разгорелся пожар. В этот момент из пакета выпала человеческая голова.

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