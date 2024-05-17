Чеченка Лия Заурбекова покинула Россию
Сбежавшая из дома чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом в Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.
«По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», - сообщил Ионов.
Правозащитник отметил, что это семейное дело, и любые инсинуации недопустимы. Речь не идет об угрозе жизни, это мнение навязанное и основано на домыслах. Нет никаких данных о нарушении прав и законных интересов девушки, отметил Ионов.
Ранее в СМИ появилась информация, что родственники чеченской девушки окружили отделение полиции и хотят увезти ее домой. Лия записала видео, на котором призналась, что ушла из дома добровольно.