17 мая 2024, 03:21

Чеченка Лия Заурбекова покинула Россию

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Сбежавшая из дома чеченская девушка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом в Telegram-канале написал член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

«По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», - сообщил Ионов.

Правозащитник отметил, что это семейное дело, и любые инсинуации недопустимы. Речь не идет об угрозе жизни, это мнение навязанное и основано на домыслах. Нет никаких данных о нарушении прав и законных интересов девушки, отметил Ионов.

Ранее в СМИ появилась информация, что родственники чеченской девушки окружили отделение полиции и хотят увезти ее домой. Лия записала видео, на котором призналась, что ушла из дома добровольно.

Чечня Видео Россия Полиция Москва
17 мая 2024, 02:36
«Находится в безопасном месте». Лия Заурбекова покинула отдел полиции вместе с адвокатом
РИА «Новости»
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Сбежавшая от родных и обратившаяся за помощью к правоохранителям Москвы Лия Заурбекова уехала из отделения полиции в районе Нагатино-Садовники и находится в безопасном месте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.

По его словам, девушка покинула полицейский участок в сопровождении адвоката. Он также отметил, что полицейские действовали в рамках закона, и, если девушке в дальнейшем потребуется помощь, ей ее окажут.

«В настоящий момент она, как мне сообщили, находится в безопасном месте. Мы будем следить за ее судьбой», - подчеркнул он.

Ситуацию с Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. По его мнению, юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ею.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет, и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому давлению.

Адвокаты Чечня Депутаты Полиция Москва
17 мая 2024, 01:36
Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник Кадырова
РИА «Новости»
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Ситуацию со сбежавшей из дома чеченской девушкой Лией Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. Он считает, что юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ее, написал в Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Министр отметил, что между родственниками сбежавшей девушки и сотрудниками отделения московской полиции нет никаких недопониманий. По его словам, Делимханов планирует лично встретиться с близкими Заурбековой.

«В ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», - написал Дудаев.

Министр отметил, что любая связанная с Чечней новость приобретает громкую огласку. Он также отметил, что в ближайшее время «вопрос будет исчерпан».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому насилию. Известно, что девушка покинула отделение полиции отдельно от родственников.

Законы Чечня Госдума РФ Депутаты История Полиция
17 мая 2024, 00:04
«Просила не выдавать родне». Полицейские отпустили прятавшуюся от семьи юную чеченку
РИА «Новости»
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Девушка из Чечни, которая некоторое время скрывалась от родственников в отделе полиции в районе Нагатино-Садовники в Москве, покинула его. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным источника агентства, на поддержку ей пришла группа подростков. По их словам, члены семьи девушки приехали за ней, однако она заявила, что ушла добровольно и просила не выдавать ее родне.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ее родственники окружили отделение полиции, в котором та находилась, чтобы забрать ее и отвезти на родину. Как заявила 19-летняя беглянка, дома на нее оказывали психологическое и физическое давление, и поэтому она вызвала полицейских.

Чечня Семья Полиция Москва
16 мая 2024, 23:04
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в центре Москвы
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Правоохранители поймали подозреваемого в убийстве, совершенном в центре Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Задержан уроженец Архангельской области 1976 года рождения, подозреваемый в убийстве. Расследование уголовного дела, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», - сказано в публикации.

В скором времени суд вместе с прокурором рассмотрят вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в прокуратуре Москвы рассказали об обнаружении тела мужчины с ножевым ранением шеи. Труп находился рядом с жилым домом на улице Николоямская.

Ранее полицейские задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в поджоге знакомого. Потерпевший умер от полученных ожогов. Происшествие случилось в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака.

Уголовное дело Убийства Суд Мужчины Москва

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