18 января 2024, 12:41

Часы, кольцо и серьги. Таможенники в Домодедово нашли у пассажира украшения на 10 млн рублей

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Таможенники в аэропорту Домодедово нашли в рюкзаке гражданина Азербайджана брендовые ювелирные изделия без декларации на общую стоимость 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По информации ведомства, в ручной клади 35-летнего пассажира инспекторы выявили незадекларированные наручные часы, кольцо и серьги известных люксовых брендов. У него также при себе был сертификат на синий сапфир, который находился в золотом кольце.

По данным экспертизы, наручные часы в виде змейки с браслетом выполнены из черной керамики, а также дополнены безелем из розового золота. Кольцо и серьги сделаны из белого золота со вставками драгоценных камней: бриллиантов, сапфира, бериллов и коррундов.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов“)», - отметили в пресс-службе таможни.

Перевозя эти вещи, мужчина хотел избежать уплаты таможенных платежей в размере 2,4 миллиона рублей. По факту произошедшего фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее россиянка привезла из Перу шоколад с листьями коки. Из-за этого ее проверят по статье о контрабанде наркотиков.

Уголовное дело Контрабанда Аэропорт Домодедово Москва
18 января 2024, 13:49
Два человека пострадали при пожаре на мебельном складе в Мордовии
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В результате возгорания на мебельном складе в Саранске пострадали два человека. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

«При пожаре пострадали двое мужчин», - заявили в ведомстве.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале уточнила, что спасатели локализовали распространение огня на площади в 1400 квадратных метров.

«Пострадавшие пытались потушить возгорание самостоятельно», - добавили в главке службы.

Пожар в мебельном цехе по Пролетарской улице в Саранске произошел днем 18 января, «360» показывал кадры с места событий. Изначально МЧС сообщило о пожаре почти на 1800 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
18 января 2024, 12:51
Таксист сбил ребенка на севере Москвы
РИА «Новости»
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В Москве на Лобненской улице водитель такси сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ребенка увезли в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также пообещали, что виновника аварии привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее в Рязанской области семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом.

Дети Дороги Москва
18 января 2024, 11:49
Трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет
РИА «Новости»
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Трехлетний ребенок умер в Красноярском крае после острого отравления домашними котлетами, которые отец пересолил в 100 раз. О причинах гибели ребенка сообщили в региональном ГСУ СК.

В пресс-службе напомнили, что мальчик отравился еще 1 ноября прошлого года. Следователи установили, что днем ранее его отец и мать приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй.

Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы мужчина использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз.

На следующий день мать приготовила из остатков фарша котлеты, одной из которых она накормила трехлетнего сына. После мальчику стало плохо, его привезли в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти ребенка стало острое отравление нитритами.

Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время материалы направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Дети СК РФ
18 января 2024, 11:20
Более 800 человек эвакуировали при пожаре в гимназии в Новосибирске
РИА «Новости»
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В подвале гимназии № 10 в Новосибирске вспыхнул пожар. Администрация учебного заведения эвакуировала более 800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Утром в гимназии № 10 по улице Героев Революции сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первые прибывшие на место подразделения спасатели установили, что дым идет из подвала.

«Пожар произошел в подвале, где размещалась частная школа по подготовке охранников. Открытое горение ликвидировали», - сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник внутренней службы Павел Винаков.

Пострадавших в результате пожара нет. Администрация школы сразу начала эвакуировать детей. Всего из здания вывели 723 школьника и 79 человек персонала гимназии.

Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

В Махачкале в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Пострадали несколько человек, один из детей скончался.

Спасатели Пожары Дети Школы Школьники

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