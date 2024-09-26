Частный вертолет пропал под Архангельском
Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров во время полета под Архангельском. На его борту находились два человека, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.
В кадр попала девушка, которая стояла на коленях между двумя деревьями и извинялась. В этот момент сверстница ударила ее ногой в грудь, а потом - кулаком в голову.
Свидетелями сцены стали другие подростки, но они ограничились съемкой происходившего на смартфоны и не стали разнимать девушек. Причина конфликта неизвестна.
Заместитель мэра Кызыла по социальной политике Наталья Попугалова уточнила, что на видео оказались ученики двух школ. По ее словам, в образовательных учреждениях прошли советы по профилактике.
«Девочка, которая наносит удары несовершеннолетней, состоит на учете за бродяжничество. В отношении ее семьи составят протоколы за неисполнение родительских обязанностей. К детям, которые были наблюдателями, тоже применят меры административного воздействия. В отношении наносившей удары по решению суда примут более жесткие меры», - сказала она.
Ранее в татарстанской школе пятиклассник жестко избил девочку из младшего класса, ребенок получил сотрясение мозга.
Полицейские прибыли на пляж днем 26 сентября. Они выяснили, что на берегу Пироговского водохранилища неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. После этого он выбросил оружие.
«Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения», - уточнили в ведомстве.
По данным Telegram-канала Mash, стрельбу местный житель устроил из-за сноса построек. Разбиравшие их работники пытались отбиться от него при помощи газовых баллончиков.
В результате ЧП пострадавших нет. ПВ полиции начали проверку.
На Алтае группа вооруженных мужчин устроила перестрелку возле одного из магазинов в селе Боровиха. Пострадали пять человек.
Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Одна из пострадавших получила ушибленную рваную рану в области темени и сотрясение мозга, другой - рваные раны спины. Их отправили в больницу.
Еще двое пострадавших со ссадинами отказались от госпитализации. У одной из них в глаза попали инородные дела, а из-за переживаний резко поднялось давление.
В августе потолок обрушился в развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке на 100 квадратных метрах, пострадали несколько человек.
А в мае кусок штукатурки упал на голову ученикам в школе в Каспийске.
Уполномоченный по правам ребенка направила запросы в МВД и Министерство дошкольного и школьного образования. По словам пресс-службы Рахмоновой, они начали разбираться в произошедшем. Одновременно с этим Чиланзарский районный ОВД инициировал доследственную проверку.
Дать правовую оценку случаю в ташкентской школе потребовала представитель МИД России Мария Захарова. В интернет попал ролик, на котором учительница избила ребенка за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители пожаловались в полицию.
Похожий случай произошел в Джанкое. Классная руководительница ударила мальчика по голове за то, что он вошел в класс со звонком. Врачи заподозрили у него сотрясение мозга.