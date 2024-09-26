Частный вертолет пропал под Архангельском

В Кызыле ученица одной из школ жестко избила сверстницу. Видео драки подростков оказалось в распоряжении 360.ru.

В кадр попала девушка, которая стояла на коленях между двумя деревьями и извинялась. В этот момент сверстница ударила ее ногой в грудь, а потом - кулаком в голову.

Свидетелями сцены стали другие подростки, но они ограничились съемкой происходившего на смартфоны и не стали разнимать девушек. Причина конфликта неизвестна.

Заместитель мэра Кызыла по социальной политике Наталья Попугалова уточнила, что на видео оказались ученики двух школ. По ее словам, в образовательных учреждениях прошли советы по профилактике.

«Девочка, которая наносит удары несовершеннолетней, состоит на учете за бродяжничество. В отношении ее семьи составят протоколы за неисполнение родительских обязанностей. К детям, которые были наблюдателями, тоже применят меры административного воздействия. В отношении наносившей удары по решению суда примут более жесткие меры», - сказала она.

Ранее в татарстанской школе пятиклассник жестко избил девочку из младшего класса, ребенок получил сотрясение мозга.