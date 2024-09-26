26 сентября 2024, 18:23

Частный вертолет пропал под Архангельском

РИА «Новости»
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Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров во время полета под Архангельском. На его борту находились два человека, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Вертолеты Архангельская область
26 сентября 2024, 18:43
Школьница в Туве жестко избила сверстницу, издевательства сняли на видео
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В Кызыле ученица одной из школ жестко избила сверстницу. Видео драки подростков оказалось в распоряжении 360.ru.

В кадр попала девушка, которая стояла на коленях между двумя деревьями и извинялась. В этот момент сверстница ударила ее ногой в грудь, а потом - кулаком в голову.

Свидетелями сцены стали другие подростки, но они ограничились съемкой происходившего на смартфоны и не стали разнимать девушек. Причина конфликта неизвестна.

Заместитель мэра Кызыла по социальной политике Наталья Попугалова уточнила, что на видео оказались ученики двух школ. По ее словам, в образовательных учреждениях прошли советы по профилактике.

«Девочка, которая наносит удары несовершеннолетней, состоит на учете за бродяжничество. В отношении ее семьи составят протоколы за неисполнение родительских обязанностей. К детям, которые были наблюдателями, тоже применят меры административного воздействия. В отношении наносившей удары по решению суда примут более жесткие меры», - сказала она.

Ранее в татарстанской школе пятиклассник жестко избил девочку из младшего класса, ребенок получил сотрясение мозга.

Дети
26 сентября 2024, 16:35
В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел жителя Мытищ, который устроил стрельбу на территории пляжа «Дубрава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полицейские прибыли на пляж днем 26 сентября. Они выяснили, что на берегу Пироговского водохранилища неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. После этого он выбросил оружие.

«Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Mash, стрельбу местный житель устроил из-за сноса построек. Разбиравшие их работники пытались отбиться от него при помощи газовых баллончиков.

В результате ЧП пострадавших нет. ПВ полиции начали проверку.

На Алтае группа вооруженных мужчин устроила перестрелку возле одного из магазинов в селе Боровиха. Пострадали пять человек.

Стрельба МВД РФ
26 сентября 2024, 16:15
Потолок обрушился на посетителей спа-комплекса в Петергофе
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На посетителей спа-комплекса в Петергофе вечером 25 сентября обрушился подвесной потолок, пострадали четыре человека. Об этом сообщил 360.ru источник.

Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Одна из пострадавших получила ушибленную рваную рану в области темени и сотрясение мозга, другой - рваные раны спины. Их отправили в больницу.

Еще двое пострадавших со ссадинами отказались от госпитализации. У одной из них в глаза попали инородные дела, а из-за переживаний резко поднялось давление.

В августе потолок обрушился в развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке на 100 квадратных метрах, пострадали несколько человек.

А в мае кусок штукатурки упал на голову ученикам в школе в Каспийске.

Санкт-Петербург Скорая помощь
26 сентября 2024, 01:38
К скандалу с нападением учительницы на школьника в Узбекистане подключился омбудсмен
Unsplash
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Полиция в Ташкенте начала проверку после скандала с нападением учительницы на школьника, который попросил вести урок на русском языке. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова проконтролирует разбирательство по этому делу, сообщило РИА «Новости».

Уполномоченный по правам ребенка направила запросы в МВД и Министерство дошкольного и школьного образования. По словам пресс-службы Рахмоновой, они начали разбираться в произошедшем. Одновременно с этим Чиланзарский районный ОВД инициировал доследственную проверку.

Дать правовую оценку случаю в ташкентской школе потребовала представитель МИД России Мария Захарова. В интернет попал ролик, на котором учительница избила ребенка за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители пожаловались в полицию.

Похожий случай произошел в Джанкое. Классная руководительница ударила мальчика по голове за то, что он вошел в класс со звонком. Врачи заподозрили у него сотрясение мозга.

Дети Русский язык Школьники Избиения Узбекистан

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