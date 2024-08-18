18 августа 2024, 14:23

Частный легкомоторный самолет упал в Ставропольском крае

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Частный легкомоторный самолет разбился в Изобильненском районе Ставропольского. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по соблюдению закона о транспортной безопасности.

По данным Telegram-канала «112» , на борту был только пилот, он погиб.

Авторы уточнили, что Zlin Z-42 потерпел крушение во время тренировочного полета на расстоянии 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный.

«На земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются», - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура по итогам проверки пообещала принять меры реагирования.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение военный самолет ТУ-22М3 , один из пилотов погиб. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Авиакатастрофы Самолеты
18 августа 2024, 08:17
Три человека погибли в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани
Telegram
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Массовая авария с участием мусоровоза произошла в Туапсинском районе Кубани, три человека погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный главк МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Джубга - Сочи - граница с республикой Абхазия в субботу, в 23:15.

Водитель автомобиля Land Rover выехал на встречную полосу при объезде остановившихся машин, где столкнулся с мусоровозом КАМАЗ. От удара его выбросило на встречную полосу движения, где мусоровоз столкнулся с пешеходами на дороге и пятью машинами.

«На месте ДТП скончались три человека, еще троих доставили в больницу», - заявили в пресс-службе.

Днем ранее иномарка Chery Tiggo сбила ребенка и протащила его за собой по двору в Санкит-Петербурге. Медики диагностировали у пострадавшего перелом конечностей, ребер и таза. Его состояние расценили как тяжелое.

Краснодар МВД РФ ДТП
18 августа 2024, 02:25
Скончался попавший под машину в Петербурге мальчик
РИА «Новости»
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Семилетний мальчик, которого ранее во дворе дома сбил автомобиль, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Известий».

«Ребенок скончался», - сказал он.

Официальной информации по состоянию пострадавшего мальчика не поступало.

Семилетний ребенок попал под колеса Chery Tiggo во дворе дома. После этого автомобиль протащил его за собой несколько метров. Пострадавший получил множественные травмы. Врачи диагностировали у него перелом таза, ребер и конечностей.

По данным 78.ru , мальчик резко выскочил из кустов. Водитель не успел затормозить и сбил его. Родители узнали обо всем от старшего сына, который присматривал за братом.

Ранее в ДНР грузовик въехал в машину сопровождения спортсменов. В больницу с травмами получили восемь детей. Позже скончалась несовершеннолетняя велогонщица.

Санкт-Петербург Дети Больницы ДТП Врачи Машины Водители
18 августа 2024, 01:57
Под Новгородом опека забрала ребенка, чуть не выпавшего из окна
Unsplash
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В Новгородской области органы опеки изъяли из семьи четырехлетнего ребенка, который ползал по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи. Сейчас проводится проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство сообщило, что в ходе мониторинга соцсетей обнаружили публикацию, где говорилось, что малолетнего ребенка заметили на подоконнике многоэтажки в городе Боровичи. Прокуратура уже организовала проверку.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения ребенка в опасной для его жизни и здоровья ситуации, ребенок изъят органами опеки», - говорится в публикации.

Прокуратура оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей ребенка, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В Сети выложили видео, где ребенок ползал по подоконному отливу на пятом этаже, висел на откосе, а затем забрался обратно, сообщило РИА «Новости».

Дети Прокуратура РФ
18 августа 2024, 00:07
Пепел от вулкана Шивелуч присыпал поселок на Камчатке
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Пепел выпал в поселке Усть-Камчатск на Камчатке после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

«В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировали выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения не нарушена», - отметили в сообщении.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что вулкан выбросил столб пепла на высоту до восьми километров над уровнем моря. Специалисты установили оранжевый код опасности для авиации.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 108 километрах. Спасатели Петропавловск-Камчатского городского округа проверят здания, которые могли пострадать при землетрясении.

Спасатели Землетрясения Вулканы Камчатка

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