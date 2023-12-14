Частный дом загорелся в Южном Бутове, в снегу застряла пожарная машина

Младших детей погибшей в Ленинском районе Иркутска семьи спасли соседи и случайные прохожие. Мать сбросила их на растянутые одеяла. Глава семейства вместе со старшим сыном к тому времени задохнулись в ванной, сообщил «360» житель третьего этажа.

Четырехлетнего мальчика и семилетнюю девочку поймали и передали медикам. Их мать, по словам соседа, тоже спрыгнула, но промахнулась, упала мимо одеяла и разбилась насмерть.

«Муж или сожитель со старшим ребенком в ванной был. Когда я пытался в квартиру заходить, в ванной уже тишина была. Я не знал, что кто-то в ванной. Видел, слышал в дальней комнате, в зале, что она в окошко кричала, но зайти невозможно», - сказал он.

Соседи объявили сбор на помощь сиротам. По словам соседа, их родители из детдома, из родственников осталась только тетя - сестра разбившейся женщины, тоже сирота.

Следком Иркутской области сообщил, что детей отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. МЧС пришло к выводу, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Из-за сильного задымления и огня войти в квартиру удалось только с четвертой попытки. Сосед рассказал, что даже спасатели смогли подобраться к жильцам не сразу, несмотря на оборудование. Он объяснил им, где находится дверь и как лучше войти.

«Пытался войти в квартиру - невозможно было зайти без полотенца. Второй раз пробовал зайти с полотенцем, фонариком, тоже не получилось. Пожарные потом прибыли, в масках тоже не смогли зайти. Потом только с водой уже смогли зайти туда», - вспомнил мужчина.

Его удивило, что жильцы не вышли самостоятельно, ведь квартиру не заперли. Глава семейства и девятилетний сын, со слов спасателей, задохнулись в ванной. Женщина, по версии соседа, растерялась или неправильно определила место возгорания.

«Дверь входная была открыта. Не знаю, почему они не вышли. В прихожей огня-то не было, она была в одной комнате. Она, может, сама не поняла, думала, что прихожая горит», - сказал он.

Дети-сироты Пока житель пытался сориентировать спасателей и переговаривался с матерью детей через соседний балкон, его жена помогала спасать детей.

«Подбежали два молодых пацана, мимо проезжали, и девушка выбежала. Жена в это время скинула с третьего этажа два одеяла. Вот они только одеяла натянули, она сразу же сбросила детей», - заявил мужчина.

Сильное задымление Мужчина первым заметил пожар и попытался помочь. Он собирался ложиться спать, когда услышал крики с пятого этажа своего дома в 1-м Советском переулке. Сначала подумал, что на его ребенка, который еще гулял, напали собаки, но потом заметил соседку.