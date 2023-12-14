14 декабря 2023, 19:45

Частный дом загорелся в Южном Бутове, в снегу застряла пожарная машина

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Частный дом загорелся в Южном Бутове Юго-Западного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

В частном сектор на 1-й Павлоградской улице заметили черный дым. Возгорание произошло в доме № 16. Пожарные попытались проехать к зданию, однако дороги оказались слишком узкими и неочищенными от снега. В результате машина застряла.

Утром 12 декабря пожар произошел в Войковском районе столицы. В загоревшейся квартире находился пожилой мужчина.

Он погиб.

В тот же день пожар вспыхнул в частном доме в Новой Москве. Двухэтажное здание загорелось ранним утром. В результате в нем произошло обрушение кровли и перекрытий. Во время пожара пострадали семь человек, в том числе несколько детей.

Дороги Машины Москва 2023
14 декабря 2023, 05:31
Вторую за ночь попытку атаки беспилотников на Москву пресекли силы ПВО
РИА «Новости»
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Силы ПВО пресекли еще одну попытку пролета беспилотника к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Дрон снова сбили в Наро-Фоминском городском округе.

«Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, так же нет», - добавил градоначальник.

Это не первая атака за ночь на российскую столицу. За несколько часов до этого, около 03:30, Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили БПЛА на подлете к столице в небе над Наро-Фоминском округом. На месте падения осколков сбитого дрона разрушений и пострадавших нет, отметил мэр.

Неделю назад, 7 декабря, системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежской областью неизвестный беспилотник. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

Беспилотники Украина Москва 2023
13 декабря 2023, 12:09
Предварительной причиной пожара в московской конюшне назвали поджог
РИА «Новости»
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Сотрудники московской конюшни «Волшебный лес» предположили, что случившийся в ней утром пожар был результатом умышленного поджога. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам работников, внутри помещения не было системы отопления, кроме одного обогревателя в каморке сторожа. Его помещение осталась невредимым. Распределительный электрощиток также не был поврежден.

О первых признаках возгорания сообщил сторож конюшни. После этого он перестал отвечать на звонки. Его начали разыскивать.

Пожар произошел сегодня на рассвете в КСК «Волшебный лес», расположенном на Лосином острове. В огне погибло 16 лошадей. Лишь четырех животных удалось спасти из пылающего деревянного здания.

Ранее во время пожара в селе Бисерово Богородского округа пожарные не дали огню переброситься на сарай, где жили пять кошек и собака. Домашние питомцы были в постройке в трех метрах от горящего здания.

Пожары Животные Москва 2023
12 декабря 2023, 11:18
«Дверь входная была открыта». Сосед погибшей в Иркутске семьи — о том, как спасли сброшенных с пятого этажа детей
РИА «Новости»
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Младших детей погибшей в Ленинском районе Иркутска семьи спасли соседи и случайные прохожие. Мать сбросила их на растянутые одеяла. Глава семейства вместе со старшим сыном к тому времени задохнулись в ванной, сообщил «360» житель третьего этажа.

Четырехлетнего мальчика и семилетнюю девочку поймали и передали медикам. Их мать, по словам соседа, тоже спрыгнула, но промахнулась, упала мимо одеяла и разбилась насмерть.

«Муж или сожитель со старшим ребенком в ванной был. Когда я пытался в квартиру заходить, в ванной уже тишина была. Я не знал, что кто-то в ванной. Видел, слышал в дальней комнате, в зале, что она в окошко кричала, но зайти невозможно», - сказал он.

Соседи объявили сбор на помощь сиротам. По словам соседа, их родители из детдома, из родственников осталась только тетя - сестра разбившейся женщины, тоже сирота.

Следком Иркутской области сообщил, что детей отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. МЧС пришло к выводу, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Из-за сильного задымления и огня войти в квартиру удалось только с четвертой попытки. Сосед рассказал, что даже спасатели смогли подобраться к жильцам не сразу, несмотря на оборудование. Он объяснил им, где находится дверь и как лучше войти.

«Пытался войти в квартиру - невозможно было зайти без полотенца. Второй раз пробовал зайти с полотенцем, фонариком, тоже не получилось. Пожарные потом прибыли, в масках тоже не смогли зайти. Потом только с водой уже смогли зайти туда», - вспомнил мужчина.

Его удивило, что жильцы не вышли самостоятельно, ведь квартиру не заперли. Глава семейства и девятилетний сын, со слов спасателей, задохнулись в ванной. Женщина, по версии соседа, растерялась или неправильно определила место возгорания.

«Дверь входная была открыта. Не знаю, почему они не вышли. В прихожей огня-то не было, она была в одной комнате. Она, может, сама не поняла, думала, что прихожая горит», - сказал он.

Дети-сироты Пока житель пытался сориентировать спасателей и переговаривался с матерью детей через соседний балкон, его жена помогала спасать детей.

«Подбежали два молодых пацана, мимо проезжали, и девушка выбежала. Жена в это время скинула с третьего этажа два одеяла. Вот они только одеяла натянули, она сразу же сбросила детей», - заявил мужчина.

Сильное задымление Мужчина первым заметил пожар и попытался помочь. Он собирался ложиться спать, когда услышал крики с пятого этажа своего дома в 1-м Советском переулке. Сначала подумал, что на его ребенка, который еще гулял, напали собаки, но потом заметил соседку.

Пожары Дети Иркутская область
07 декабря 2023, 15:25
Водитель сбил ребенка на юго-западе Москвы
Прокуратура Москвы
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В Москве, на пешеходном переходе на улице Паустовского, водитель сбил семилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, ребенок переходил дорогу в сопровождении отца, 67-летний водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования аварии.

В понедельник, 4 декабря, белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Информации об их состоянии не поступало. Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.

На дорогах гололед, поэтому Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными, ехать на заранее выбранной пониженной передачи, а также соблюдать дистанцию и пропускать пешеходов.

ДТП Москва 2023

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