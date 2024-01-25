Частный дом загорелся в Солнечногорске, никто не пострадал

Читайте нас в:

Уточняется, что огонь охватил здание в деревне Дурыкино.

«Там площадь 70 квадратных метров. Данные по пострадавшим не поступали», - добавили в ведомстве.

Telegram-канал «Подслушано в Солнечногорске» опубликовал кадры с места случившегося. На ролике видно, как в доме полыхает пожар, а в небо поднимается черный столб дыма.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Правды в Москве. В результате заживо сгорела пенсионерка. Причиной пожара стало китайское электрическое одеяло.

В Мытищах 15 января загорелся склад автозапчастей. Спасатели ликвидировали открытое горение на 600 квадратных метрах. Быстрому распространению огня поспособствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.