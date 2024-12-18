Частный дом с газовыми баллонами вспыхнул в Новой Москве

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ЧП произошло на улице Широкой в поселении Кокошкино. Заявители сообщили о горении частного дома, в нем есть газовые баллоны.

По предварительным данным, огонь начал переходить на соседний дом. Прибывшие на место спасатели обнаружение горение двухэтажного деревянного здания, площадь распространения пожара составила 25 квадратных метров, подробная информация уточняется.

В ночь на среду мужчина и женщина умерли при пожаре в коридоре квартиры в Санкт-Петербурге.