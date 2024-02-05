Частный детсад «Золотой петушок» закрыли в Москве из-за кишечной инфекции
Частный детский сад «Золотой петушок» в Москве закрыли после вспышки кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
«В ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий», - заявили в ведомстве.
Например, в детском саду отсутствовали товаро-сопроводительные документы на продукты питания. В комнатах заметили следы насекомых. кроме того, в помещении неправильно хранили дезинфицирующие средства: они были доступны детям.
Детский сад временно опечатали. Собранную информацию передали в суд.
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