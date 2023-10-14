Части тела мужчины нашли под окнами дома в Петербурге

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Все произошло возле дома жилого комплекса на улице Плесецкой в Приморском районе города.

Сообщение о теле без ног, поступило в полицию вечером в пятницу, 13 октября, указало издание. Личность погибшего установили правоохранители. Им оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что нижних конечностей погибший лишился из-за острого карниза.

Сожительница погибшего мужчины сообщила, что у него было много кредитов и не было работы. Также, по ее словам, погибшего донимали коллекторы и он сильно переживал по этому поводу.

Отмечается, что речи об убийстве не идет. Предположительно, тело мужчины было повреждено карнизом.