Часть жителей Орска не покинула подтопленные дома

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«По последним данным, поток заявок прекратился, примерно как около получаса их не поступает», - отметил он.

Ситников пояснил, что в министерстве знают об оставшихся в зоне подтопления людях. По его словам, спасатели объясняли жителям, насколько опасно оставаться в своих домах, но тщетно. Люди все равно не хотят уезжать.

Глава МЧС добавил, что ближе к ночи специалисты ожидают поступления новых обращений об эвакуации.

«Потому что нет ни электричества, ни газа, ни света», - уточнил он.

Ранее спасатели вывезли из затопленных районов Орска свыше 1,1 тысячи человек, включая более 300 детей. Пункты временного размещения приняли 283 пострадавших.