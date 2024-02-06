Часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона

«По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение», - написал он.

Людей с верхних этажей эвакуируют, информация о пострадавших уточняется. Развожаев выехал на место происшествия.

Ранее пятиэтажка рухнула в Ростове-на-Дону.

Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. Оказалось, что здание признали аварийным в 2020 году. Из дома пришлось эвакуировать 95 человек, жильцов временно разместили в одной из школ.