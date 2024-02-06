Часть жилого дома в Севастополе рухнула после взрыва газового баллона
Часть перекрытий между первым и вторым этажом обрушилась в доме № 18 на улице Леваневского в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение», - написал он.
Людей с верхних этажей эвакуируют, информация о пострадавших уточняется. Развожаев выехал на место происшествия.
Ранее пятиэтажка рухнула в Ростове-на-Дону.
Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. Оказалось, что здание признали аварийным в 2020 году. Из дома пришлось эвакуировать 95 человек, жильцов временно разместили в одной из школ.