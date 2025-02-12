Часть рыбаков на Сахалине отказались от эвакуации с дрейфующей льдины из-за рыбы
На Сахалине некоторые застрявшие на дрейфующей льдине рыбаки отказались от эвакуации из-за улова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Льдину с рыболовами оторвало от берега в Корсаковском районе у южного побережья Сахалина утром в среду. По предварительным данным, на ней находились порядка 300 рыбаков-любителей.
Издание «Сахалин и Курилы» отмечало, что лед отделился сразу в трех прибрежных населенных пунктах - Стародубском, Лесном и Охотском. Это усложнило спасательную операцию.
В ведомстве отметили, что спасатели пытались эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, однако они заявили, то не собираются покидать льдину без улова.
В МЧС уточнили, что всего с дрейфующей льдины удалось снять 109 рыбаков. Спасатели вывезли 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 – с помощью плавательных средств.