Часть дома обрушилась в Астрахани

Появилось видео с места обрушения дома в Астрахани

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В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На месте происшествия работают спецслужбы. В пресс-службе МЧС сообщили, что эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале написал, что создан оперативный штаб.

«Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал он.

Для жителей создали три пункта временного размещения на базе школ. Причины происшествия пока неизвестны. Бабушкин также опубликовал видео с частью обрушенного дома.

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Астрахани. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей.



