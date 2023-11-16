Часть дома обрушилась в Астрахани
В Астрахани обрушилась часть дома, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Власти создали оперштаб в связи с ЧП.
Обрушение случилось на площади Привокзальной. По данным главы региона, на месте уже работают сотрудники оперативных служб.
«По моему поручению создан оперативный штаб», - добавил Бабушкин.
Для жителей открыли горячую линию: 24-07-07.
О пострадавших пока данных нет.
По информации главного управления МЧС по Астраханской области, к спасателям обратился очевидец. В наружной стене пятиэтажного жилого дома № 1а появилась трещина, обрушились третий и четвертый подъезды. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и эвакуируют жильцов.