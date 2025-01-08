Церковь загорелась на улице Врубеля в Москве

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Источник сообщил, что двухэтажное здание по улице Врубеля находится на реконструкции. Вспыхнула крыша, огонь охватил 120 квадратных метров кровли. Очевидцы сообщили об открытом горении и столбе дыма рядом с управой района Сокол. Пожару присвоили первый ранг.

«На улице Врубеля загорелась крыша здания находящегося на реконструкции. На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», - подтвердили в МЧС Москвы.

Позже источник сообщил, что огонь распространился на 300 квадратных метров.

Ранее в районе Замоскворечья произошел пожар в туристическом агентстве. Открытое пламя заметили на первом этаже 14-этажного здания. В пожаре никто не пострадал.