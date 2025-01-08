Церковь загорелась на улице Врубеля в Москве
Загорелось строящееся здание рядом с управой района Сокол в Москве. По словам источника 360.ru, горит кровля религиозного строения.
Источник сообщил, что двухэтажное здание по улице Врубеля находится на реконструкции. Вспыхнула крыша, огонь охватил 120 квадратных метров кровли. Очевидцы сообщили об открытом горении и столбе дыма рядом с управой района Сокол. Пожару присвоили первый ранг.
«На улице Врубеля загорелась крыша здания находящегося на реконструкции. На месте работают 41 специалист и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», - подтвердили в МЧС Москвы.
Позже источник сообщил, что огонь распространился на 300 квадратных метров.
Ранее в районе Замоскворечья произошел пожар в туристическом агентстве. Открытое пламя заметили на первом этаже 14-этажного здания. В пожаре никто не пострадал.