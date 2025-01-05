05 января 2025, 16:41

Центры по спасению птиц от мазута развернули в Крыму

РИА «Новости»
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В городах и районах Крыма развернули центры и штабы по спасению птиц от мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом в Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

По ее словам, помывочные центры и оперативные штабы развернули в Евпатории, Судаке, Алуште, Ялте, Феодосии, Керчи, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах.

«Если вы обнаружили пострадавших птиц, то не пытайтесь очистить их самостоятельно, это может навредить как вам, так и пернатым», - подчеркнула министр.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Спасатели эвакуировали 27 моряков, один из них погиб. Министерство транспорта России сообщало, что всего в акваторию попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС из-за розлива мазута.

Крым Птицы Крушение танкеров в Керченском проливе
05 января 2025, 16:17
Тренера спортшколы Владимира обвинили в избиении учеников
РИА «Новости»
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Оскорблявшего учениц и применявшего к ним насилие тренера секции по художественной гимнастике во Владимире привлекут к уголовной ответственности. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в СМИ появилась жалоба матери одной из пострадавших учениц, которая заявила, что дочь пожаловалась на регулярные оскорбления со стороны тренера, а также применение насилия при помощи спортивного инвентаря.

Владимирские следователи организовали проверку по жалобе жительницы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Артему Кулакову завести уголовное дело и доложить о ходе расследования.

Тренера спортивной школы олимпийского резерва № 5 во Владимире обвинили в оскорблениях и физическом насилии над учениками.

По данным издания Newsvladimir речь идет о спортивной школе олимпийского резерва № 5. Жалобу матери одной из учениц распространил адвокат Владислав Луньков. В качестве доказательства женщина привела аудиозапись одной из тренировок дочери, где тренер нецензурно высказался в адрес детей.

«Мы прослушали запись тренировки и выяснили, что педагог применяла физическую силу. Она заломила дочери руку, провела лицом по полу и толкнула в стену, о которую девочка ударилась виском», - добавила мать пострадавшей.

В конце декабря дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) на полгода отстранила от соревнований Федерацию гимнастики Азербайджана и тренерский состав за насилие над спортсменками. В ходе проведенного расследования выяснилось, что бывший главный тренер сборной республики Мариана Васильева избивала учениц за лишний вес, лишала денег и запрещала встречаться с родными.

Спортсмены Уголовное дело Дети Школы Избиения
05 января 2025, 15:15
Уголовное дело возбудили в Карелии после ДТП с туристическим автобусом
РИА «Новости»
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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после аварии с автобусом с туристами в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

«Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Карелии завели уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что в воскресенье, 5 января, произошла авария с участием туристического автобуса на автотрассе «А-121» вблизи деревни Керисюрья в Питкярантском районе.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд автотранспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. По последним данным, в ДТП пострадали 14 человек , из них двое - в состоянии средней тяжести, еще двое - в реанимации.

Уголовное дело ДТП Автобусы Республика Карелия
05 января 2025, 15:14
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 14
РИА «Новости»
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Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 14. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

«В Питкярантскую ЦРБ госпитализировали 12 человек, из них двое - в состоянии средней тяжести, еще двое - в реанимации», - написал он.

По словам Охлопкова, в Сортавальской ЦРБ помощь оказали четверым, двоих из них госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

«Вертолет санитарной авиации не смог взлететь из-за сложных погодных условий. На помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась на реанимобиле врачебная бригада экстренной медицинской помощи и республиканской больницы», - добавил министр здравоохранения региона.

Авария произошла в воскресенье , 5 января. Всего в автобусе находились 43 человека, среди них - жители Воронежа, Белгорода, Курска и Москвы.

ДТП Автобусы Республика Карелия
05 января 2025, 11:41
Четыре российских аэропорта возобновили работу
РИА «Новости»
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Аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми снова начали отправлять и принимать самолеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения вводили ради обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - отметил Кореняко.

Из-за вводимых мер безопасности в аэропортах Казани и Нижнекамска на запасных аэродромах сели шесть пассажирских лайнеров. В период действия ограничений посадку в другой воздушной гавани также совершил борт, выполнявший рейс в Пермь. Он приземлился в Екатеринбурге. Еще два самолета, направлявшихся в Ижевск, сели на запасном аэродроме Киров, добавил представитель Росавиации.

Временные ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели утром 5 января. В то же время ограничительные меры сняли в воздушной гавани Саратова. Она начала работать в штатном режиме с 08:30.

Авиация Самолеты

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