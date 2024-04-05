05 апреля 2024, 17:42

«Целый час бил». Житель Мурина постучал в окно соседа топором из-за громкой музыки

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В Мурине сосед сверху решил постучать в окно к мужчине снизу топором, спущенным на веревке. Конфликт между ними начался давно, причиной стала громкая музыка, рассказал «360» сосед снизу Денис.

«Где-то в 18:30 он пришел пьяный, начал долбить ко мне в дверь, кричал, ругался, угрожал, даже другие соседи стали выходить. Он через дверь кричал, глазок закрывал, я не стал открывать, не дай бог. Потом он ушел, и буквально через полчаса слышу какие-то стуки. Мне показалось, что это в окно. Потом еще раз… оказалось - топором. В течение часа, наверное, он постоянно бил в окно. С окном все хорошо - целое», - сообщил молодой человек.

По его словам, сосед полтора года жалуется на то, что в квартире Дениса громко играет музыка, но, как он утверждает, это происходит только днем. Однажды ругаться приходила жена соседа - Денис отметил, что «не увидел в ней адекватности».

Подруга Дениса вспомнила, что год назад, когда они отмечали дома день рождения, в дверь начали «долбить с диким грохотом».

«Мужчина сразу начал орать. Если бы он попросил сделать потише, мы бы сделали, но он прямо с матом, с криками начал и не хотел нас слышать. Потом немного успокоился и ушел. Все это было в восемь вечера», - поделилась девушка с «360».

По словам Дениса, когда музыку слушала его подруга, причем днем, сосед тоже стучал по батареям и сразу начинал кричать. Любопытно, что в глаза они друг друга никогда не видели В день происшествия с топором Денис, как он утверждает, слушал музыку только в наушниках, у него был «тихий вечер». Увидев, что происходит, он позвонил хозяину квартиры и вызвал полицию.

«Я написал заявление, они хотели к нему подняться, но у них тамбур закрыт, и к ним не попасть. И сегодня полиция хотела попасть туда, они мне звонили, но больше не отзванивались, поэтому не знаю, что в итоге произошло», - признался собеседник «360».

Он предоставил видео с места происшествия.

Ленинградская область Музыка Полиция
05 апреля 2024, 17:41
Еще одному причастному к теракту в «Крокусе» избрали меру пресечения
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Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье — уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения еще одному предполагаемому участнику подготовки теракта в Подмосковье - уроженцу Таджикистана. Его взяли под стражу до 22 мая, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину обвиняют по статье о террористическом акте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

«Судом избрана мера пресечения сроком на один месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года», - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимира Путин предположил, что заказчики теракта хотели нанести ущерб единству России , это было их главной целью. Других, по мнению главы государства, даже «не просматривается».

Ленинградская область Музыка Полиция
05 апреля 2024, 17:01
Потоп произошел на станции метро в Петербурге
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На станции метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге произошел потоп. Вода полилась на людей с потолка. Причиной стало внезапное срабатывание автоматической системы пожаротушения, сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Датчики сработали в 13:10 пятницы, 5 апреля. Вода попала в кабельный коллектор, проходящий над путями, и следом - на пути и платформы. Дежурный персонал быстро перекрыл задвижки в водомерном узле, чтобы остановить потоп. Специалисты разбираются в причинах срабатывания системы пожаротушения. График движения поездов не изменился.

Прокуратура метрополитена начала проверку по факту ЧП. Она установит причины и обстоятельства случившегося, оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание станции, и соблюдение федерального законодательства на ней. Если на то будут основания, придется принять меры прокурорского реагирования.

Санкт-Петербург Поезда Метро Коллекторы
05 апреля 2024, 16:52
Чибиса доставят в Мурманский областной центр на вертолете
РИА «Новости»
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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который получил ножевое ранение, транспортируют в областной центр на вертолете. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

На опубликованном фото видно, как Чибиса погружают в вертолет на носилках.

На главу Мурманской области напали вечером 4 апреля. Чибиса прооперировали и поместили в реанимацию. Главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев заявил, что пострадавшему очень повезло, что злоумышленник не задел ножом аорту.

Росгвардия задержала нападавшего. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. По этой статье жителю Апатитов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области в Главное следственное управление. За дело возьмутся криминалисты и эксперты центрального аппарата.

Вертолеты Уголовное дело Больницы
05 апреля 2024, 16:16
Состояние мурманского губернатора осталось тяжелым
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Состояние губернатора Мурманской области Андрей Чибиса по-прежнему тяжелое, но в динамике стабильное. Об этом сообщил Мурманский оперштаб со ссылкой на главу Минздрава региона Дмитрия Панычева.

«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия», - отчитался он.

Губернатора перевели в Мурманскую областную клиническую больницу.

Утром 5 апреля Чибис записал из реанимации обращение к врачам и жителям региона. Он поблагодарил всех, кто спас его и волновался о его судьбе. Позже он также поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание нападавшего. Правоохранителя, который это сделал, представят к награде.

Главу Мурманской области ранили 4 апреля. Злоумышленника сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью.

Пострадавшего прооперировали.

Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в Главное следственное управление.

Больницы Минздрав

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