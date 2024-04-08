08 апреля 2024, 11:45

Целые микрорайоны Тюмени уйдут под воду — МЧС

РИА «Новости»
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Значительный подъем воды спрогнозировали в Тюмени. Из-за угрозы подтопления микрорайонов группировку спасателей сосредоточат на этом населенном пункте, объявил на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Его процитировало РИА «Новости».

«В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку», - сказал он.

Виктор Яцуценко сообщил, что решением руководства МЧС России в районах возможного подтопления усилят тяжелую авиацию. Ее задействуют в эвакуации жителей и доставке грузов.

Паводок начался в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. По информации МЧС России, в зону подтопления попали 10,4 тысячи жилых домов на территории 39 регионов. В одной только Оренбургской области эвакуировали более 6,1 тысячи человек, власти сообщили о подъеме воды на рекордный уровень.

Паводки
08 апреля 2024, 11:37
Час в холодной воде. Лодка с детьми перевернулась при эвакуации в Самарской области
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Жителей села Полудни в Кинель-Черкасском районе Самарской области эвакуировали из-за подтопления паводковыми водами. Во время спасательной операции одна из лодок перевернулась. В ней находились двое детей, которые спаслись благодаря жилетам, сообщила «360» мать одной из пострадавших.

Село Полудни, по ее словам, подтопило. Днем 7 апреля спасатели организовали переброску жителей на другую сторону реки - люди спешили на электричку и по личным делам. Женщина рассказала, что среди них оказались двое детей, в том числе ее дочь-подросток. Последняя сняла аварию на телефон. В какой-то момент лодка наткнулась на дерево и перевернулась, люди оказались в воде.

«На детях были жилеты. Местные жители с другими спасателями принесли надувную лодку, и на ней их переправляли по одному. <…> Спасибо огромное всем, особенно тому, кто надел жилеты на детей», - сказала ее мать.

Собеседница «360» уточнила, что всех спасли, никто не травмировался. Несмотря на подтопление, организованная эвакуация началась лишь на следующий день.

«Сейчас [дочь чувствует себя] намного лучше, уехала учиться. Пока не знаю, ждем. Пробыть час в холодной воде… последствия проявятся не сразу», - рассказала она.

В Оренбургской области из-за прорыва дамбы и подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. За сутки оказались подтопленными около 3,9 тысячи жилых домов.

Паводки Реки
08 апреля 2024, 11:34
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Санкт-Петербургом
Телеканал «360»
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В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В аварии с автобусом погиб человек, еще трое пострадали. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

По данным очевидца, авария произошла под Усть-Лугой. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте работают медики и пожарные бригады.

Судя по видео, легковушка получила серьезные повреждения. Кузов полностью смяло. Что послужило причиной аварии, неизвестно. Подробности выясняются.

Утром в понедельник, 8 апреля, на эстакаде над Киевским шоссе столкнулись два грузовика. Авария произошла на 40-м километре трассы. Одну машину заблокировало.

Санкт-Петербург Ленинградская область ДТП Автобусы
08 апреля 2024, 11:23
Жителей Оренбурга предупредили о беспрецедентном наводнении
РИА «Новости»
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Оренбург давно не видел такого сильного наводнения. Об этом заявил мэр города Сергей Саламин. Его слова передал телеканал «Россия-24».

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки - это был 1942 год, это 946 сантиметров», - пояснил градоначальник.

По его мнению, нынешнее наводнение стало беспрецедентным. Вода по-прежнему прибывает, спасатели эвакуировали 736 жителей Оренбурга.

Саламин призван горожан своевременно реагировать на угрозу и не думать, что получится переждать наводнение.

В понедельник, 8 марта, мэрия Оренбурга сообщила об увеличении уровня воды в реке Урал до отметки 872 сантиметра. При этом опасной называют отметку в 930 сантиметров.

Наводнения Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 11:15
Спасатели начали эвакуировать жителей Новотроицка
РИА «Новости»
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Экстренные службы приступили к эвакуации жителей улицы Севастопольской в городе Новотроицк в связи с переливом воды через дамбу и вероятным подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

«С утра в Новотроицке, где зафиксировали перелив через дамбу, началась работы по ее отсыпке. Дамбу строили в 1957 году, она защищает район от воды из озера Сазанье в период паводков. Власти начали эвакуацию жителей с улицы Севастопольской, подготовили пункты временного размещения», - написал он.

Паслер отметил, что уровень воды в озере держится на уровне 8,5 метров. На место прибыли специальные службы и спецтехника, ситуация находится под контролем.

Ранее глава региона поручил освободить хозяев попавших в зону затопления домов от уплаты коммунальных платежей. Кроме того, пострадавшим предоставят кредитные каникулы.

Спасатели Паводки Эвакуации

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