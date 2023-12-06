06 декабря 2023, 19:47

Цель — запугать. Убийство Кивы могло стать личной местью Зеленского

Global Look Press
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Убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы явно носит политический характер. Причем нельзя исключать варианта личной мести экс-нардепу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Это политическое убийство, которое призвано запугать украинских политиков , поддерживающих РФ и специальную военную операцию», - подчеркнул специалист.

Мезюхо заметил, что Киве можно было бы задать много вопросов относительно его русофобских настроений в 2014 году. Но после начала СВО этот политик поддержал Россию и очень много выступал с критикой киевского режима, напомнил собеседник «360».

«Не могу исключать и версии в виде личной мести Зеленского. Не секрет, что он очень злопамятный человек. И, как политик, не раз это доказывал. Вероятность того, что СБУ причастна к этому, чрезвычайно велика», - добавил политолог.

Ранее гибель Кивы подтвердил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В России в ходе спецоперации СБУ ликвидировали экс-депутата Верховной рады Украины от запрещенной ныне ОПЗ Илью Киву», - сказал он.

Владимир Зеленский Верховная рада СБУ Украина
06 декабря 2023, 21:14
Школьница из Ставрополья сбежала из дома к жениху в Калмыкию
Freepik
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Школьница сбежала из дома в Ставропольском крае, чтобы выйти замуж. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Девочку нашли у возлюбленного за сотни километров от родного поселка.

По данным издания, девочка тайно ушла из дома ночью. Родственники забили тревогу, когда она перестала отвечать на звонки. Спустя время дочь сама позвонила матери и рассказала, что уехала к жениху в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от села Кочубеевское.

По словам школьницы, она решилась на побег, чтобы выйти замуж за возлюбленного, с которым познакомилась в интернете. Девочка заверила, что они давно любят друг друга и попросила больше их не беспокоить.

После звонка мать девочки обратилась за помощью в полицию. Правоохранители оперативно отыскали пропавшую школьницу и передали родителям.

Пропавшую 13-летнюю девочку продолжают искать в Липецке. Она ушла из дома 2 декабря и до сих пор не вернулась

Дети Полиция
06 декабря 2023, 20:54
Стали известны подробности расследования убийства Ильи Кивы
РИА «Новости»
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Следователи работают на месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье. Отрабатываются разные версии преступления, об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», - указала она.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия. СК отрабатывает всевозможные версии произошедшего и назначил оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы Кивы на территории ЦФО, сообщили «Известия».

По данным Telegram-канала Mash, тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили в парке отеля «Величъ Country Club». Это произошло в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, Кива скончался на месте.

Убийства Украина Следственный комитет России Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
06 декабря 2023, 18:46
Пожар в здании консерватории имени Римского-Корсакова ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.  Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - подчеркнули в МЧС.

Ликвидацию открытого горения объявили в 14:50. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

Один из залов консерватории загорелся днем 6 декабря, рассказала «360» оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис.

Людей из консерватории успели эвакуировать.

По данным МЧС, пламя охватило только первый этаж здания, а затем начало распространяться на другие помещения. В 13:17 пожару присвоили ранг 1-БИС. В его ликвидации задействовали более 30 человек и девять единиц техники.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
06 декабря 2023, 18:33
Стали известны подробности гибели Ильи Кивы в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли лежащим на снегу в парковой зоне отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. На его голове были видны следы травм, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, на правом виске Кивы нашли резаную рану, на левой стороне лица - гематому.

Telegram-канал Shot написал, что его обнаружили около 15:00 с раной головы. На место происшествия вызвали скорую помощь, но медики не смогли реанимировать политика. Сотрудники «Величъ Country Club» отказались от комментариев, сославшись на запрет со стороны руководства отеля.

Кива поддержал проведение спецоперации ВС России на Украине. Экс-депутат неоднократно критиковал украинские власти. В последнем посте в Telegram он обратился к Владимиру Зеленскому и обвинил президента Украины в том, что тот утопил свою страну в крови.

Верховная рада Убийства

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