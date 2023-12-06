«Это политическое убийство, которое призвано запугать украинских политиков , поддерживающих РФ и специальную военную операцию», - подчеркнул специалист.

Мезюхо заметил, что Киве можно было бы задать много вопросов относительно его русофобских настроений в 2014 году. Но после начала СВО этот политик поддержал Россию и очень много выступал с критикой киевского режима, напомнил собеседник «360».

«Не могу исключать и версии в виде личной мести Зеленского. Не секрет, что он очень злопамятный человек. И, как политик, не раз это доказывал. Вероятность того, что СБУ причастна к этому, чрезвычайно велика», - добавил политолог.

Ранее гибель Кивы подтвердил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В России в ходе спецоперации СБУ ликвидировали экс-депутата Верховной рады Украины от запрещенной ныне ОПЗ Илью Киву», - сказал он.