Цех с химикатами загорелся в Екатеринбурге на 800 «квадратах»

Сведений о пострадавших к спасателям пока не поступало. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем ЧП. На кадрах видно, что густой черный дым окутал место происшествия. Видно его из разных районов города.

Ранее произошел крупный пожар на складе поликарбоната в Ростовской области. Огонь распространился на площади до 500 квадратных метров, но к настоящему времени его удалось полностью потушить.

А 26 июля крупный пожар с человеческими жертвами произошел в квартире жилого дома в Ульяновске. По предварительной версии, причиной возгорания стал самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.