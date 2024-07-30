30 июля 2024, 17:42

Цех с химикатами загорелся в Екатеринбурге на 800 «квадратах»

Читайте нас в: Google Новости

Цех на заводе химической продукции загорелся в Екатеринбурге на площади около 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сведений о пострадавших к спасателям пока не поступало. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцем ЧП. На кадрах видно, что густой черный дым окутал место происшествия. Видно его из разных районов города.

Ранее произошел крупный пожар на складе поликарбоната в Ростовской области. Огонь распространился на площади до 500 квадратных метров, но к настоящему времени его удалось полностью потушить.

А 26 июля крупный пожар с человеческими жертвами произошел в квартире жилого дома в Ульяновске. По предварительной версии, причиной возгорания стал самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.

Пожары Екатеринбург
30 июля 2024, 17:43
Смерч снес самолеты и вертолеты в аэропорту Бегишево
Читайте нас в: Google Новости
Пришедшая в Татарстан непогода со смерчем обрушилась на аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Сильные порывы ветра перевернули и раскидали по площадке стоявшие там самолеты и вертолеты. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным авторов сообщения, повреждения получили четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, принадлежащие Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Кроме того вихрь повредил вертолет, склад, ангар и бетонный забор воздушной гавани.

Сотрудники аэропорта начали предварительную оценку ущерба, которое они понесли от внезапного урагана.

Вертолеты Авиация Татарстан Ураган Самолеты Погода
30 июля 2024, 17:35
Поезда вернулись на перегон Гремячая — Котельниково после схода вагонов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Движение поездов на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области полностью восстановили после столкновения пассажирского состава с выехавшим на пути самосвалом. О проходе первого поезда на отремонтированном участке сообщила пресс-служба РЖД.

В компании подчеркнули, что движение для составов открыли на обоих путях перегона. Сейчас перевозчик принимает меры, чтобы запущенные на время ремонта в обход составы сократили время опоздания в конечные точки маршрута.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании заявили, что ремонт путей после столкновения пассажирского поезда и самосвала в Волгоградской области привел к задержкам движения 12 поездов.

В результате аварии на перегоне Гремячая - Котельниково с рельс сошли несколько вагонов пассажирского поезда Казань-Адлер. В результате повреждения получил участок путей, на котором находился состав, а также соседняя ветка. Общее число пострадавших в результате происшествия составило 52 человека, из которых трое , включая водителя и машиниста, находятся в тяжелом состоянии.

Движение поездов на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области полностью восстановили после столкновения пассажирского состава с выехавшим на пути самосвалом. О проходе первого поезда на отремонтированном участке сообщила пресс-служба РЖД.

РЖД ДТП Поезда Ремонтные работы
30 июля 2024, 15:37
Пожар на складе поликарбоната в Ростове-на-Дону сняли на видео
Читайте нас в: Google Новости
В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе поликарбоната. Огонь полностью потушили. В Telegram-канале МЧС России показали работу спасателей на месте происшествия.

Склад,где произошло ЧП, находится на улице Таганрогской, 144. Огонь успел охватить 500 квадратных метров.

С пламенем боролись 45 специалистов и 15 единиц техники. После полудня пожар локализовали. К 13 часам ликвидировали открытый огонь, а почти через полтора часа возгорание полностью потушили.

В Москве в минувшее воскресенье, 28 июля, горело закрытое на реконструкцию здание Дома творчества на улице Юности. Тлели деревянные конструкции и утеплитель под крышей. Пострадали двое пожарных. Они рухнули с автолестницы, когда пытались предотвратить распространение огня. Мужчин увезли в больницу с подозрением на переломы ног.

Спасатели Пожары МЧС РФ
30 июля 2024, 14:55
Ядовитые пауки заполонили квартиру в Новой Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Вылупившиеся ядовитые пауки породы черная вдова напугали семью в одной из квартир в Новой Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, самку хозяйка дома принесла домой среди фруктов, которые купила на рынке. Обнаружив опасное существо, женщина убрала незваную гостью в контейнер.

Но перед этим паучиха успела отложить яйца в квартире, из которых вылупились новые особи. Прибывшие на место спасатели сделать ничего не смогли. В итоге женщина собрала всех паучат в банку и договорилась с руководством столичного зоомагазина, что их примут там.

Укус дальнего родственника черной вдовы паука-каракурта отправил в реанимацию волгоградского школьника в начале июля. По данным областного комитета здравоохранения, состояние мальчика стабилизировали после усиленной терапии.

Животные Москва

Новости по теме