Цех по производству полимеров загорелся в Обухово
Кровля цеха по производству полимерной продукции загорелась в поселке Обухово, сообщил Telegram-канал МЧС. Огонь успел распространиться на площадь в восемь тысяч квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Находившийся в здании персонал самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей.
Для борьбы с огнем на место выехали свыше 100 пожарных и 33 единицы техники. Причины возгорания остаются неизвестными.
Ранее склад с картоном загорелся в деревне Серково городского округа Щелково. Огонь удалось локализовать на площади в 1,6 тысячи квадратных метров. Специалисты «Мособлэкомониторинга» не выявили после пожара превышения вредных веществ в воздухе.