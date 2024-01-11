11 января 2024, 01:40

Цех по производству полимеров загорелся в Обухово

Unsplash
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Кровля цеха по производству полимерной продукции загорелась в поселке Обухово, сообщил Telegram-канал МЧС. Огонь успел распространиться на площадь в восемь тысяч квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. Находившийся в здании персонал самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей.

Для борьбы с огнем на место выехали свыше 100 пожарных и 33 единицы техники. Причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее склад с картоном загорелся в деревне Серково городского округа Щелково. Огонь удалось локализовать на площади в 1,6 тысячи квадратных метров. Специалисты «Мособлэкомониторинга» не выявили после пожара превышения вредных веществ в воздухе.

Пожары
11 января 2024, 00:39
Тело хоккеиста-подростка обнаружили в Санкт-Петербурге
Unsplash
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Тело 16-летнего хоккеиста клуба «Динамо-Форвард» обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщил тренер команды Сергей Ильющенко.

Хоккеист выступал в первенстве Санкт-Петербурга среди спортсменов 2007 года рождения, играя на позиции вратаря. Ильющенко отметил, что семья погибшего не стала делиться с ним подробностями смерти.

Как сообщила «Фонтанка» , тело юноши обнаружили прохожие возле 25-этажного дома, в который он зашел вместе с жильцами незадолго до этого. Мальчик учился в 10 классе и никогда не попадал во внимание отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее трагически оборвалась жизнь двух юных хоккеистов из команды «Чайка»: мальчики вместе с отцом погибли в ДТП в Вологодской области. По информации «Матч ТВ» , клуб планирует организовать памятный турнир в их честь.

Санкт-Петербург Хоккей
11 января 2024, 00:34
Тело человека обнаружили в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J
Unsplash
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Следователи обнаружили фрагменты тела человека в сгоревшем доме пропавшего рэпера Сергея Булавинцева, известного под псевдонимом Sir-J, сообщил Telegram-канал подмосковного ГСУ СКР. Исполнителя не удается найти с 30 декабря.

Дом рэпера в Видном сгорел в день его пропажи и привлек внимание правоохранителей. Как сообщил Telegram-канал Mash , зашедший в здание Sir-J не выходил из него до возгорания, однако слышавшие признаки ссоры соседи считают, что здание могли поджечь для скрытия убийства исполнителя.

Следователям пока не удалось выяснить, кому принадлежат найденные в доме останки. Для установления личности специалисты проведут генетическую экспертизу.

Поиски пропавшего Sir-J начались на первой неделе января : к ним подключились отряды подмосковного отделения «Лиза Алерт» и представители рэп-сообщества.

Булавинцев считается одним из главных ветеранов отечественного рэпа, познакомивших российскую публику с новым жанром в начале 90-х. Он основал культовую для московской сцены группу D.O.B. Community и участвовал в записи свыше 10 альбомов.

Пожары Следственный комитет России
10 января 2024, 22:30
Замглаву администрации Подольска арестовали по делу об аварии в Климовске
Freepik
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Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева на два месяца по делу об аварии на котельной в Климовске.Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы <…> заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Рязанцеву Роману Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 9 марта 2024 года», - рассказали в ведомстве.

Мужчину обвинили по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал на один месяц и 28 суток начальника котельной ЗАО «КСПЗ». Его обвинили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после коммунальной аварии в Климовске подготовили программу капитального ремонта домов. По его словам, жители могут заполнить заявление на ремонт у стойки профильных служб в спортивном центре «Юность».

Уголовное дело Подольск Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 21:28
Начальника котельной в Климовске арестовали на 2 месяца
Freepik
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Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту по делу об аварии на котельной в Климовске, из-за которой более 170 многоквартирных домов остались без отопления. Начальника котельной ЗАО «КСПЗ» заключили под стражу почти на два месяца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением суда фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 7 марта 2024 года. Его обвиняют по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев контролировал процесс проведения ремонтных работ и проводил встречи с жителями Климовска. Глава региона пообещал, что к вечеру 10 января во все многоэтажки поступит тепло. Последние из подключенных домов находятся в центре города. На утро 10 января теплоноситель подали в 146 из 176 домов микрорайона.

Подольск Суд Преступления Отопление

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