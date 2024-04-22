Цех по производству электрооборудования загорелся в Воронеже

Читайте нас в:

Кадры сильного дыма, поднимающегося над местом ЧП, появились в местном Telegram-канале «Типичный Воронеж | Новости Воронежа». Там же отметили, что пожар вспыхнул по адресу улица Солнечная, 33.

«Горит машиностроительный завод „Эникмаш-в“», - подчеркнули авторы сообщения.

Информация о возгорании поступила спасателям в 08:55. Сейчас на месте работают 13 единиц техники. Все подробности уточняются, заключили в МЧС.