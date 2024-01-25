Цех по производству аэролодок загорелся в Красноярском крае

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Судя по видео, блоки почти полностью выгорели. В небо поднимаются клубы черного густого дыма.

Цех находится в селе Еловое. Огонь распространился на площади в 1725 квадратных метров. Из здания самостоятельно выбрались 40 человек. Пострадавших в результате пожара нет. На месте работают 27 специалистов и восемь единиц техники МЧС России.

По данным Telegram-канала Shot, производство принадлежит компании «Аллигатор», занимающейся выпуском плоскодонных водных судов с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость подобных аэролодок компании - около 4,4 миллиона рублей.