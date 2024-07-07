Бывший военный контрактник изрубил топором работника петербургского гипермаркета

Пришедший в гипермаркет «Лента» на Планерной улице Санкт-Петербурга мужчина напал с топором на сотрудника магазина и нанес ему несколько ударов по голове. Как сообщила «Фонтанка» , кровавая рубка произошла в минувшую субботу, 6 июля, около 21:00.

Прибывшие на место сотрудник Госавтоинспекторы установили, что с топором в магазин пришел безработный петербуржец. Как выяснили журналисты, ранее он служил по военному контракту. Изрубленного сотрудника магазина увезли больницу в тяжелом состоянии.

Против задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас в причинах конфликта разбираются следователи.

Житель Санкт-Петербурга лишился фаланги пальца в ходе драки с неизвестными. По предварительным данным, один из противников откусил у пострадавшего часть тела в ходе конфликта. По данным «Фонтанки», потасовка произошла на Комендантском проспекте. Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу.