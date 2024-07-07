07 июля 2024, 13:27

Бывший военный контрактник изрубил топором работника петербургского гипермаркета

РИА «Новости»
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Пришедший в гипермаркет «Лента» на Планерной улице Санкт-Петербурга мужчина напал с топором на сотрудника магазина и нанес ему несколько ударов по голове. Как сообщила «Фонтанка», кровавая рубка произошла в минувшую субботу, 6 июля, около 21:00.

Пришедший в гипермаркет «Лента» на Планерной улице Санкт-Петербурга мужчина напал с топором на сотрудника магазина и нанес ему несколько ударов по голове. Как сообщила «Фонтанка» , кровавая рубка произошла в минувшую субботу, 6 июля, около 21:00.

Прибывшие на место сотрудник Госавтоинспекторы установили, что с топором в магазин пришел безработный петербуржец. Как выяснили журналисты, ранее он служил по военному контракту. Изрубленного сотрудника магазина увезли больницу в тяжелом состоянии.

Против задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас в причинах конфликта разбираются следователи.

Житель Санкт-Петербурга лишился фаланги пальца в ходе драки с неизвестными. По предварительным данным, один из противников откусил у пострадавшего часть тела в ходе конфликта. По данным «Фонтанки», потасовка произошла на Комендантском проспекте. Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу.

Санкт-Петербург Больницы Магазины Следственный комитет России
07 июля 2024, 12:21
Названа причина массового отравления в Бурятии
РИА «Новости»
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Массовое отравление среди жителей Гусиноозерска связано с употреблением готовой продукции, инфицированной возбудителем сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что все заболевшие купили готовую еду через службу доставки.

«Групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза», - указали в пресс-службе.

По последним данным, общее число заболевших составило 75 человек, из которых 42 - дети.

В республиканском Роспотребнадзоре уточнили, что работу организации, откуда доставляли зараженную еду, приостановили за нарушение санитарных норм.

Ранее прокуратура Бурятии заявила, что в инфекционное отделение Гусиноозерска доставили 10 детей и пять взрослых с признаками острого гастроэнтерита. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальных заболевших отправили на амбулаторном лечении.

Собственную проверку организовали следователи. Они забрали образцы продуктов из столовой, где готовили еду, и провели опрос сотрудников. По итогам в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.

Еда Дети Питание Роспотребнадзор Бурятия
07 июля 2024, 12:04
Семь детей погибли на водоемах за сутки
РИА «Новости»
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Почти 50 человек, среди них семеро детей, погибли за сутки на водоемах в России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«За прошедшие сутки на водных объектах страны зарегистрировали 65 происшествий, что на 10 больше, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Погибли 49 человек, среди них семеро детей», - отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на реке Волге в Городецком округе Нижегородской области обнаружили тело десятилетней девочки, вместе с погибшей пропала ее шестилетняя сестра.

Также при купании в необорудованном месте на реке Зее в Амурской области двух подростков затянуло в водоворот. Одного парня удалось спасти, тело второго спасатели продолжают искать.

Ранее двое несовершеннолетних на реке Илек утонули в Оренбургской области , неподалеку от села Тамар-Уткуль.

Дети МЧС РФ Водоемы
07 июля 2024, 05:10
В Амурской области двое подростков угодили в водоворот, один из них погиб
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Двое подростков 16 и 17 лет угодили в водоворот во время купания на реке Зее, один не выплыл. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Амурской области.

«Вечером 6 июля на реке Зее при купании в необорудованном месте в водоворот затянуло двух подростков 2008 и 2007 года рождения», - уточнило ведомство.

Одного из ребят смогли спасти очевидцы, а второго затянуло в водоворот. Юноша, предположительно, утонул. В МЧС сообщили, что ведутся поисковые работы и оперативно-следственные мероприятия.

Ранее троих подростков ударило током во время купания в реке Кубань в Ставропольском крае, один из ребят пропал без вести, двоих госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело.

В Нижегородской области в реке Волга утонула 10-летняя девочка во время отдыха с семьей. Вместе с ней пропала шестилетняя сестра.

До этого в Рязани нашли тело пропавшей 15-летней девочки в Солдатском пруду.

Смертность Дети МЧС РФ Реки
07 июля 2024, 04:16
Названа причина пожара на газораспределителе под Алуштой
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Причиной возгорания на газораспределителе в районе села Виноградное под Алуштой оказалась авария. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», - уточнил он.

Крючков предупредил, что в воскресенье, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета. Кроме того, он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Глава администрации Алушты Галина Огнева в своем Telegram-канале отметила, что был поврежден магистральный газопровод. Она добавила, что информацию о ходе восстановительных работ разместят дополнительно.

По словам Огневой, пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков , в частности Виноградное, Малый маяк и Кипарисное.

Ранее региональный МЧС сообщил, что на место пожара были направлены сотрудники ведомства , газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Пожары МЧС РФ Крым

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