19 октября 2024, 21:14

Бывший вице-президент ЮКОСа выпал из окна в Москве

РИА «Новости»
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Бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании ЮКОС Михаила Рогачева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, мужчина выпал из окна. Труп 64-летнего экс-руководителя ЮКОСа обнаружили утром в субботу во дворе дома, где он проживал, в Протопоповском переулке.

Михаил Рогачев ранее занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС, также он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и замгендиректора корпорации «Норильский никель».

Ранее RT обнаружил имущество основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ

Мужчины Москва
19 октября 2024, 19:16
Погибших в Охотском море отца и сына не похоронят вместе. Мальчика отправят в другой город
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Погибших во время дрейфа в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Мужчину — в Улан-Удэ, подростка — в Красноярске, где он жил с мамой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Парень мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил - единственный выживший в этом злополучном путешествии, хотел осуществить мечту парня и показать ему нетронутую природу Шантарских островов.

Подготовка к опасному приключению началась заблаговременно: туристы приобрели лодку «Байкат-470» и доставили ее к берегу Охотского моря, запаслись продуктами и водой, взяли с собой спальные мешки.

«Подросток последний раз звонил матери, когда был на Шантарских островах, он был счастлив и делился эмоциями от морского путешествия», - написали авторы публикации.

Лодка пропала 9 августа , связи с путешественниками не было. Однако их поиски начались не сразу - не позволяла погода. Отец и сын умерли от голода , выжил только один путешественник - Михаил. Два месяца он дрейфовал в Охотском море в лодке с трупами брата и племянника. Он собирал дождевую воду и грел ноги в спальнике с верблюжьей шерстью, за это время он похудел на 50 килограммов.

Родственники погибших отца и сына обвинила госструктуры в халатности. Подруга семьи Наталья Корытова рассказала 360.ru, если бы поиски пропавших не начались слишком поздно, людей можно было спасти. По ее словам, поиски вообще несколько раз приостанавливались, семье приходилось писать во все возможные инстанции и самостоятельно искать родных.

Погибших во время дрейфа в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Мужчину - в Улан-Удэ, подростка - в Красноярске, где он жил с мамой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Природа Путешествия Мужчины Продукты
19 октября 2024, 18:45
Человеческие останки нашли на берегу реки в Москве
Pxhere
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Человеческие останки обнаружили на берегу реки на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», - добавили в ведомстве.

СК по Москве организовал доследственную проверку по факту обнаружения останков. По данным следователей, труп нашли 19 октября в парке, расположенном близ улицы Свободы. Специалисты прибыли на место происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Накануне в Королеве нашли труп бывшего шеф-повара «Кофемании». Его обнаружили в автомобиле Honda - мужчина жил в машине после развода с женой.

Парки Москва
19 октября 2024, 16:59
Парень с девушкой задохнулись в машине на дороге в аэропорт Домодедово
РИА «Новости»
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В Домодедове на дороге из микрорайона Авиационный в аэропорт обнаружили тела молодой пары. Они находились в салоне «Газели», сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

«В салоне автомобиля „Газель“ без видимых телесных повреждений обнаружены тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения <…> Предварительной причиной смерти двух лиц является отравление угарным газом», - уточнили в СК.

Там добавили, что начали доследственную проверку по факту обнаружения тел. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Весной задохнулся в машине житель Иркутской области. Из-за мощного пожара в Братском районе вводили режим ЧС.

Уголовное дело Аэропорт Домодедово Машины
19 октября 2024, 16:21
Не вставших на воинский учет экс-мигрантов лишили гражданства на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Бывших мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В августе трое граждан Таджикистана получили российские паспорта. При этом они дали клятву быть преданными стране, соблюдать ее конституцию и законы.

«Однако данными гражданами не исполнена обязанность по первоначальной постановке на воинский учет», - отметили в полиции.

Правоохранительные органы совместно с представителями регионального управления Федеральной службы безопасности задержали мигрантов. У них забрали российские паспорта, теперь иностранцам придется покинуть страну.

Ранее в России приняли закон, направленный на предотвращение фиктивных браков , установления отцовства и материнства среди мигрантов. Теперь, чтобы получить разрешение на временное проживание, иностранный гражданин должен будет подождать не менее трех лет с момента заключения брака или усыновления. Кроме того, квоту на временное проживание мигрантов сократили почти в два раза.

Мигранты

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