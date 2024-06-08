Бывший мэр Купянска выжил после покушения
Переехавший в Белгородскую область бывший мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора получил огнестрельное ранение в ходе покушения. Как сообщил Telegram-канал Mash, неизвестные подкараулили экс-градоначальника около его дома в Старом Осколе и открыли огонь.
В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года на него покушались четыре раза. Но действующие на полуострове правоохранители действовали на упреждение и задержали всех злоумышленников.
Мацегору ранили, но он выжил. В срочном порядке мужчину госпитализировали в Москву, где сейчас с ним работают врачи.
По данным авторов сообщения, в последнее время раненый работал директором физкультурно-оздоровительного центра «Георгиевский».