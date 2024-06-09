09 июня 2024, 10:19

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» станет фигурантом уголовного дела

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывшему игроку «Что? Где? Когда?» Ровшану Аскерову* грозит до двух лет колонии за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС.

*Минюст России внес Ровшана Аскерова в список физических лиц - иностранных агентов».

По информации источников издания в правоохранительных органах, следователи получили основания для возбуждения уголовного дела в отношении экс-игрока интеллектуального шоу.

«Аскерову* грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», - указал собеседник агентства.

Аскерова* признали иноагентом в 2022 году, в отношении него также возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. По версии следствия, мужчина публиковал заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова.

Ранее под уголовные дела подпали 25 человек, внесенных в реестр иноагентов. Они неоднократно нарушали требования законодательства о маркировке публичных материалов.

Уголовное дело Россия Иноагенты
09 июня 2024, 10:49
Одного человека спасли из объятой пламенем московской квартиры
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 9 июня в многоэтажном жилом доме на Бескудниковском бульваре в Москве вспыхнул сильный пожар. Из огня спасли одного человека, еще 10 эвакуировали, сообщил источник 360.ru.

В распоряжении 360.ru также появилось видео с места событий. На кадрах видно, что из окон квартиры валит густой черный дым. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официально данные о пожаре пока не подтверждали.

Пожары Москва
09 июня 2024, 08:55
Поливомоечный КамАЗ и Fiat столкнулись в Москве. Есть погибший
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Столкновение микроавтобуса Fiat с поливомоечным КамАЗом на Жулебинской эстакаде в Москве привело к гибели одного человека. О происшествии сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, после столкновения водителя Fiat зажало в салоне, он получил смертельные травмы.

Прибывшие на место экстренные службы деблокировали погибшего из автомобиля.

Все обстоятельства и причины смертельного ДТП уточняются.

ДТП Москва
09 июня 2024, 03:38
Сбивший детей в Можайске водитель разогнал Maserati до 280 км/ч
Читайте нас в: Google Новости
Водитель Maserati сбил двоих детей на остановке в Можайске, в момент происшествия он передвигался со скоростью 280 километров в час. Об этом сообщили «Известия».

По данным источника, на участке дороги у деревни Киселево, где случился смертельный наезд, установлено ограничение скорости 40 километров в час. Таким образом, водитель иномарки превысил скорость в пять раз.

Прокуратура Московской области уточнила, что в момент ДТП на остановке стояли трое детей. Один 13-летний ребенок погиб сразу, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третий мальчик успел отскочить от наезда автомобиля Maserati.

Полиция задержала 27-летнего водителя иномарки. Его доставили в следственный отдел для разбирательства. После смертельного ДТП завели уголовное дело.

Дети ДТП Иномарки Водители Можайск
09 июня 2024, 02:30
Неадекват с ножом угрожал детям в Ленобласти
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Вооруженный ножом неадекват угрожал детям в садоводческом некоммерческом товариществе «Гранит-3» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Неадекватный мужчина кричал на детей, держа при этом в руке нож», - указал источник.

В полицию обратилась местная жительница. Неадекватного мужчину сначала пытались обезвредить прохожие. Позже на место прибыли полицейские, которые задержали вооруженного дебошира.

Задержанным оказался 36-летний рыбак, сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, он пришел пьяным на детскую площадку. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сейчас проводится проверка.

Ранее в Москве врачи Раменской больницы спасли подростка с ножевым ранением в брюшной полости и большой кровопотерей.

Задержания Дети Ленинградская область Поножовщины Полиция

Новости по теме