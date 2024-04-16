Бывший генпрокурор России обнаружил сына мертвым в московской квартире

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия — 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Об этом сообщил сайт Baikal-daily.

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024» не вернулась домой после выезда на своей машине, которую она использовала в качестве такси. Об этом сообщил сайт Baikal-daily.

Тридцатилетняя Сэсэг Буинова отправилась на работу на машине Mitsubishi Outlander. Ее поисками занялись волонтеры организации «Лиза Алерт». В Следственном управлении СКР по Бурятии после исчезновения женщины возбудили уголовное дело.

Постоянно живущий с отцом в Орске мальчик перестал выходить на связь с матерью и бабушкой после охватившего город наводнения. Родные не могут связаться с ребенком, хотя все звонки проходят. Она подчеркнула, что сын постоянно жил с отцом, но регулярно общался с матерью и бабушкой. Она отметила, что несколько дней дозванивалась на телефон сына, но трубку никто не взял.