Бывший футболист российской сборной Глушаков попал в громкий скандал

Источники издания утверждают, что Глушакова остановили на трассе в Ростовской области. Мужчина управлял кроссовером.

Инспекторы ДПС проверили спортсмена алкотестером. Прибор показал 0,8 промилле - состояние опьянения средней тяжести. После этого на Глушакова составили протокол. Его автомобиль перевезли на штраф-стоянку.

По сведениям газеты, дело футболиста уже передали в суд. Спортсмен рискует остаться без водительских прав на несколько лет.

Юрист Игорь Бушманов в беседе с «Матч ТВ» допустил, что Глушакова лишат прав на срок до двух лет. Кроме того, спортсмену грозит и крупный штраф.

Глушаков и раньше попадал в громкие скандалы. В 2019 году жена обнаружила его в бане с любовницей. После этого пара решила развестись.

Сейчас Глушаков выступает за «Химки». В 2017 году он стал чемпионом России в составе «Спартака». Спортсмен также принимал участие в чемпионате мира 2014 года и нескольких чемпионатах Европы.