Бывшие силовики вымогали у бизнесмена 3,7 миллиарда рублей

По данным издания, фигурантами стали экс-сотрудники ФСБ Сергей Манышкин и Алексей Царев, бывшие сотрудники СК Андрей Жерютин, Рустам Юсупов, Сергей Ромодановский, Алексей Неснов.

Бизнесмена Пономарева обвинили в неуплате налогов на сумму 9,7 миллиарда рублей и попытке хищения у «Кубаньэнерго» 5,4 миллиарда рублей. В декабре 2020 года суд приговорил его к девяти годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, предпринимателя обязали уплатить ФНС почти 12 миллиардов рублей - задолженность и пени.

Ранее в Москву суд вынес приговор сотрудникам МВД , которые занимались вопросами миграции. За взяточничество их осудили на реальные сроки.