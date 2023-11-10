10 ноября 2023, 07:23

Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо

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Бывший вице-президент Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрас стал жертвой нападения. Об этом сообщило Reuters.

По информации источника, в центральном районе Мадрида Саламанка политику выстрелили в лицо. Неизвестные подъехали к Видаль-Квадрасу на мотоцикле, расстреляли его и скрылись.

Пуля прошла сквозь челюсть 78-летнего пострадавшего. Видаль-Квадрас остался в сознании, его экстренно доставили в больницу, в настоящее время политика жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия, мотив стрелявших пока что неизвестен.

Политик с 1991 по 1996 год возглавлял Народную партию Каталонии. В период с 1999 по 2014 год он трудился заместителем руководителя Европейского парламента. С 2014 года Видаль-Квадрас состоит в рядах правой партии «Вокс».

Испания Полиция
10 ноября 2023, 08:02
Склад загорелся в промзоне Ленинского городского округа Подмосковья
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В Ленинском городском округе Подмосковья загорелся склад. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. «360» показал кадры пожара.

Пожар произошел утром 10 ноября в Восточной промзоне. Источник «360» сообщил, что вызов поступил после семи часов. Спасатели выехали к месту возгорания. Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара на складе в Ленинском городском округе составила 2000 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

В Домодедовском округе 9 ноября загорелось помещение бывшего животноводческого комплекса, которое находилось в селе Кишкино. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Ленинский округ
10 ноября 2023, 05:09
Сотни человек эвакуировали из детской поликлиники в Южно-Сахалинске
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Несколько сотен человек эвакуировали из детской поликлиники Южно-Сахалинска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя медучреждения.

По информации источника, эвакуацию провели из-за обнаруженной в здании бесхозной сумки.

«Оперативные службы всех эвакуировали на улицу из-за подозрительной сумки и еще других предметов», - сообщил собеседник агентства.

В октябре Версальский дворец во Франции столкнулся с волной телефонного терроризма. Службы безопасности дворца семь раз за неделю эвакуировали посетителей из-за сообщений об угрозе взрыва. Из-за аналогичных угроз в этот период закрывался и парижский Лувр.

В Москве 23 октября неизвестная «заминировала» МГТУ имени Н. Э. Баумана. На одну из кафедр университета позвонила девушка и сообщила, что в здании вуза заложена бомба. Также в октябре проводница поезда «Симферополь - Санкт-Петербург» «заминировала» Московский вокзал в Петербурге из-за обиды на охранников.

Поликлиники Эвакуации
10 ноября 2023, 04:04
Российский танкер подал сигнал бедствия у берегов Сахалина
РИА «Новости»
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Российский топливный танкер «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

По информации спасателей, судно село на мель. По словам капитана, повреждений у танкера нет, внутрь вода не поступает. На борту находятся 10 членов экипажа, в медицинской помощи никто из них не нуждается. На судне есть достаточный запас воды и продуктов. «Виктория» перевозила 700 тонн топлива.

В МЧС уточнили, что готовят к выходу спасательный буксир «Отто Шмидт». Достичь «Виктории» он должен ориентировочно в девять часов по московскому времени.

В июне российские военные спасли в Средиземном море терпящих бедствие пассажиров иностранного судна «Авалон». В спасательной операции участвовали сухогруз «Пижма» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Корабли
10 ноября 2023, 02:22
Полицию вызвали в школу из-за агрессивного мальчика в Москве
РИА «Новости»
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Учителя вызвали полицию в спецшколу № 1 на севере Москвы из-за агрессивного поведения одного из учащихся. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора учреждения Светлану Дубягу.

По словам директора, в четверг, 9 ноября, один из учеников начал проявлять агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию вмешались учителя, пригласили социального педагога. Но работникам образования не удалось решить проблему.

«Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение. Администрация школы вызвала экстренные службы и сообщила о произошедшем маме ученика. До приезда экстренных служб мальчик находился в отдельном помещении вместе с тьютором и социальным педагогом. С ребенком работают специалисты», - рассказала Светлана Дубяга.

В результате никто не пострадал. Занятия в школе продолжились в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику. Из-за конфликта на детской площадке обидчики побили мальчика и спустили его с лестницы. В результате ребенок не смог самостоятельно встать. Врачи диагностировали у него переломы двух позвонков.

Школы Школьники Полиция Москва 2023

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