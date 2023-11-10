Бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо

По информации источника, в центральном районе Мадрида Саламанка политику выстрелили в лицо. Неизвестные подъехали к Видаль-Квадрасу на мотоцикле, расстреляли его и скрылись.

Пуля прошла сквозь челюсть 78-летнего пострадавшего. Видаль-Квадрас остался в сознании, его экстренно доставили в больницу, в настоящее время политика жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы начали расследование происшествия, мотив стрелявших пока что неизвестен.

Политик с 1991 по 1996 год возглавлял Народную партию Каталонии. В период с 1999 по 2014 год он трудился заместителем руководителя Европейского парламента. С 2014 года Видаль-Квадрас состоит в рядах правой партии «Вокс».