Бывшего замглавы ГУМЧС Москвы Зотова отправили на 2,5 года в колонию за взятки

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Там уточнили, что Зотова признали виновным в трех эпизодах получения взятки, а также в двух эпизодах дачи взятки.

Суд также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей второму фигуранту уголовного дела Алексею Климову за дачу взятки.

Обоим подсудимым запретили на два с половиной года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах и учреждениях.

Ранее сотрудники полиции задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Его заподозрили в получении крупной взятки в Москве от застройщика.