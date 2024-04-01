Бывшего замглавы ГУМЧС Москвы Зотова отправили на 2,5 года в колонию за взятки
Басманный районный суд огласил приговор заместителю главы ГУМЧС Москвы Сергею Зотову в виде двух с половиной года колонии общего режима и штрафа в 300 тысяч рублей. Его признали виновным по делу о взятках, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Там уточнили, что Зотова признали виновным в трех эпизодах получения взятки, а также в двух эпизодах дачи взятки.
Суд также назначил штраф в размере 300 тысяч рублей второму фигуранту уголовного дела Алексею Климову за дачу взятки.
Обоим подсудимым запретили на два с половиной года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в госорганах и учреждениях.
Ранее сотрудники полиции задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Его заподозрили в получении крупной взятки в Москве от застройщика.