31 марта 2024, 19:49

Бывшего вице-премьера Чувашии задержали по подозрению во взяточничестве

РИА «Новости»
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Правоохранители задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова по подозрению в получении взятки в Москве. Его отстранили от служебных обязанностей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, чиновник получил крупную сумму денег от застройщика. Сама компания принадлежит Чувашской Республике. Также под арест попал директор компании-застройщика. Официально эти данные подтверждены не были.

Глава Чувашии Олег Николаев накануне освободил от должности заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Павла Данилова. Документ опубликовали на портале органов власти. Данилов также был министром строительства Чувашии с марта 2021 года по сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно об аресте заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Его заподозрили в получении взятки автомобилем.

Задержания Аресты Чувашия
31 марта 2024, 19:26
Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с Volvo в Клину
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Подросток на мотоцикле попал в аварию с автомобилем Volvo в Клину. Пострадавшего юношу госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 30 марта около 20:00 на первом километре автодороги А-108 водитель Volvo уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 14-летний молодой человек.

В результате столкновения подросток получил травмы, сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело.

Клинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты проверки.

Ранее в Нижегородской области фура сбила подростка. Авария произошла на Стеклозаводском шоссе, мальчик скончался на месте.

Клин Мотоциклы ДТП Водители
31 марта 2024, 18:54
СК сообщил о продолжающихся обращениях посетителей «Крокуса»
Пресс-служба Следственного комитета
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Посетители «Крокус Сити Холла» продолжают обращаться в Следственный комитет с важной для следствия информацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего», - отметили в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 31 марта п ровел совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Он поручил указал на важность изучения связей каждого из фигурантов. Такая работа нужна для установления имен всех организаторов и заказчиков нападения.

Жертвами теракта в Красногорске стали 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек. Следователи установили личности 134 жертв.

Красногорск Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 18:43
Подросток зарезал мужчину в парикмахерской в Москве
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В парикмахерской на улице Чертановская в Москве, произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, между 17-летним юношей и мужчиной произошел конфликт. Подросток выхватил нож и нанес удар в шею своему оппоненту.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, против него возбудили уголовное дело. Расследование поставили на контроль сотрудники Чертановской межрайонной прокуратуры.

Ранее жительница Белгородской области напала с ножом на возлюбленног о. Пострадавший успел вызвать скорую помощь, но скончался до прибытия медиков.

Уголовное дело Прокуратура РФ Мужчины
31 марта 2024, 18:39
Соседские разборки из-за музыки в Петербурге закончились киданием камнями и стрельбой
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга выстрелил в возмущенного громкой музыкой соседа, который бросал камни ему в окно. Об этом сообщило издание «78.ru».

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в возмущенного громкой музыкой соседа, который бросал камни ему в окно. Об этом сообщило издание « 78.ru ».

ЧП произошло на улице Новоселов в Невском районе. Проживающий в одной из квартир мужчина включил громкую музыку, что не понравилось его соседу. Меломан решил не открывать дверь негодующему мужчине, после чего последний в начал кидать камни в окно любителя музыки.

В ответ меломан выстрелил в обидчика. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у него непроникающие огнестрельные ранения левого плеча и грудной клетки. Ему оказали помощь и отправили лечиться домой.

Правоохранители по факту происшествия организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Челябинска прострелил соседу колено из-за громкой татарской музыки.

Санкт-Петербург Стрельба Врачи Мужчины

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