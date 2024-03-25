Бывшего украинского футболиста тяжело ранили во время теракта в Crocus City Hall

« Террористы попали ему в бедро, после выстрела он отключился и очнулся уже в больнице», - пояснила она.

Вместе с ним на концерт пошла его супруга. До сих пор ее местонахождение неизвестно. По документам ее опознать невозможно, добавила Ахмедова. Дело в том, что документы женщины были у в сумке у ее мужа. Приметы пропавшей - волосы русые, рост 173 сантиметра, голубой маникюр и родинка между бровей.

Ахмедова уточнила, что до 2014 года Паращенко играл за украинские команды, после за крымские, затем жил в ДНР, а два года назад перебрался в Подмосковье.

«Уехали из ДНР подальше от украинских обстрелов. Но Украина все равно дотянулась. Дома мать ждут двое детей», - заключила она.